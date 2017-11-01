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15:47 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В течение трех дней на нескольких улицах Ростова будут отключать электричество

2, 3 и 4 ноября на ряде улиц Ростова-на-Дону будут отключать электричество, сообщает сайт городской администрации.

2 ноября с 9 до 16 часов света не будет в домах: 20 лет Октября, 79/2 «А», Грисенко, 21/1, 21/62, 23 «А», Конституционная, 58/62, 63/64.

С 9 до 17 часов на Байкальской, 1−39, 2−36, Западной, 22−52, 11−45, Калининградской, 23−51, 32−48, Линейной, 1−35, 2−38, Лобачевского, 1−41, 2−34, Семипалатинской, 1−39, 2−42, Шекспира, 1−39, 2−40, Волкова 19/1, 29, 31, 31/1, 33, 35.

В течение двух дней — 2 и 3 ноября — с 9 до 17 часов отключения затронут следующие адреса: 1 Киргизская, 37−55, 46−72; 2 Киргизская, 36−46, 51−71, Казахская, 44−60, Уральский, 31−61, 36−66, Ухтомский, 1−69, 2−74, Хибинский 1−65, 2−66, Кубанский, 1−69, 2−68, Белорусская, 61−65.

Кроме того, в пятницу также без электричества с 9 до 17 часов останутся адреса: Урожайная, 2, 4/82, Шолохова, 173, Новолесная, 4/1, 4/2, 5, Шатурская, 23−55, 18−42, Волгостроевская, 1−35, 2−42, Кржижановского, 77−115, 96−130, Гельца, 1−19, 2−16, Марины Расковой, 1−11, 2−14, Герцена, 87−135, Якуба Колоса, 1−7, 2−8, Марины Расковой, 13−19, 16−24, Владиленская, 185−203, 126−136, Конный, 11−21, 20−32.

Отключения произведут также в домах на Бетховена, 3−15, Горловской, 1−15, 18, Голубинном, 5, Демократической, 1−27, 2−12, Доватора, 44, 50−114, 79−105, Дарвина 1−5, 2−6, Звездной, 1−11, 2−12, Лазо, 1−23, 2−28, Нахимова, 1−27, 2−28, Павлова, 40 «Б», 2−82, 1−23, 17 «А», 23 «Д», 40 «А», Котовского, 45/28, Латвийской, 33, 35, Пархоменко, 2−76, 43−83, Попова, 1 «А», 1−91, 2 «А», 2−86, Предботанической, 2−22, 97−109, Репина, 1−9, Целинной, 2−28, 33−83, 35 «Б», 51 «Б», 59 «Б».

4 ноября с 9 до 17 часов света не будет в зданиях на Максима Горького: № 268, № 270, № 295.

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