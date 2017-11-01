Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Государство заплатит $1 млрд на спасение Усманова от шведов
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
СК возбудил дело после убийства советника главы Электростали
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянОтсутствуют ясность и гарантии, что люди и их семьи знают, как отказаться от изъятия органов
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Мосийчук соврал»: журналист рассказал о взрыве
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах - фото
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12100 лет Октябрьской революции
14:19 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре между Старокубанской и Стасова реконструируют внутридворовой проезд

​Ремонтные работы начнутся 2 ноября и продлятся до конца месяца.

— Реконструкция будет проводиться в целях создания условий для безопасного сквозного проезда по данной территории с учетом большого количества многоквартирных домов и необходимости подъезда к школе № 44, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Работы будут выполняться со 2 по 30 ноября подрядной организацией ООО «ТехИнжиниринг» и будут включать замену бордюров и асфальтирование внутридворового проезда между улицами Старокубанской и Стасова.

Для обеспечения безопасности на время проведения благоустройства дворовой территории разработана и утверждена схема движения транспорта на этом участке, вывешены запрещающие дорожные знаки.

При проведении работ будет обеспечен подъезд к средней школе № 44 и организована парковочная зона для временной остановки транспорта, который подвозит школьников.

Всего в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в Краснодаре в текущем году благоустраиваются 8 крупных внутридворовых территорий. До конца года благодаря федеральному проекту в городе также будут приведены в порядок пять зелёных зон — Вишняковский сквер, бульвар «Дальний», сквер «Молодёжный», территория между Первомайским районным судом и Дворцом бракосочетания «Екатерининский зал», площадь перед кинотеатром «Болгария», сообщает пресс-служба мэрии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Краснодаре отремонтировали трамвайную линию на улице Садовой
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на Трампа
Банки Ротенбергов и Ковальчука допустили к бюджетным деньгам
Минюст представил варианты мер в ответ на притеснение RT в США
Подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Москалькова рассказала об «очищении энергетического тела»
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь