В Краснодаре между Старокубанской и Стасова реконструируют внутридворовой проезд
Ремонтные работы начнутся 2 ноября и продлятся до конца месяца.
Ремонтные работы начнутся 2 ноября и продлятся до конца месяца.
— Реконструкция будет проводиться в целях создания условий для безопасного сквозного проезда по данной территории с учетом большого количества многоквартирных домов и необходимости подъезда к школе № 44, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.
Работы будут выполняться со 2 по 30 ноября подрядной организацией ООО «ТехИнжиниринг» и будут включать замену бордюров и асфальтирование внутридворового проезда между улицами Старокубанской и Стасова.
Для обеспечения безопасности на время проведения благоустройства дворовой территории разработана и утверждена схема движения транспорта на этом участке, вывешены запрещающие дорожные знаки.
При проведении работ будет обеспечен подъезд к средней школе № 44 и организована парковочная зона для временной остановки транспорта, который подвозит школьников.
Всего в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в Краснодаре в текущем году благоустраиваются 8 крупных внутридворовых территорий. До конца года благодаря федеральному проекту в городе также будут приведены в порядок пять зелёных зон — Вишняковский сквер, бульвар «Дальний», сквер «Молодёжный», территория между Первомайским районным судом и Дворцом бракосочетания «Екатерининский зал», площадь перед кинотеатром «Болгария», сообщает