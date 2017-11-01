В Краснодаре между Старокубанской и Стасова реконструируют внутридворовой проезд

— Реконструкция будет проводиться в целях создания условий для безопасного сквозного проезда по данной территории с учетом большого количества многоквартирных домов и необходимости подъезда к школе № 44, — прокомментировали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Работы будут выполняться со 2 по 30 ноября подрядной организацией ООО «ТехИнжиниринг» и будут включать замену бордюров и асфальтирование внутридворового проезда между улицами Старокубанской и Стасова.

Для обеспечения безопасности на время проведения благоустройства дворовой территории разработана и утверждена схема движения транспорта на этом участке, вывешены запрещающие дорожные знаки.

При проведении работ будет обеспечен подъезд к средней школе № 44 и организована парковочная зона для временной остановки транспорта, который подвозит школьников.