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14:49 (мск), источник: Kommersant.uz

Фонд имени Ислама Каримова предоставит гранты на обучение в вузах Европы и США

В конкурсе могут принимать участие граждане Узбекистана в возрасте до 35 лет, свободно владеющие английским, французским или немецким языком, обучающиеся на выпускном курсе или завершившие вузы Узбекистана и зарубежных стран.

Источник: Kommersant.uz

Об этом сообщила дочь первого президента Лола Каримова-Тилляева.

Кандидаты на получение гранта могут выбрать одну из следующих специальностей:
• естественные науки (возобновляемые источники энергии и химия)
• управление водными и земельными ресурсами
• машиностроительные технологии
• пищевые технологии, пищевая безопасность, производство продуктов и их маркетинг
• архитектура (градостроительство, охрана и реставрация архитектурных памятников)
• дизайн (дизайн продукции, промышленный и архитектурный дизайн)
• живопись.

Фонд обеспечит полное финансирование затрат на обучение и проживание стипендиатов за рубежом (до двух лет).

Реализация грантовых программ по обучению одаренной молодежи в ведущих отечественных и зарубежных университетах является одним из приоритетных направлений деятельности Фонда. Первый его проект по образовательным грантам, объявленный в прошлом году, дал возможность 12 победителям пройти обучение в Ангальтском университете прикладных наук, Университете Дуйсбург Эссен, Рурском университете, Фрайбургском университете (Германия), Московской архитектурной школе, Туринском политехническом университете (Италия).

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