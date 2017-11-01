Фонд имени Ислама Каримова предоставит гранты на обучение в вузах Европы и США

Источник: Kommersant.uz

Об этом сообщила дочь первого президента Лола Каримова-Тилляева.

Кандидаты на получение гранта могут выбрать одну из следующих специальностей:

• естественные науки (возобновляемые источники энергии и химия)

• управление водными и земельными ресурсами

• машиностроительные технологии

• пищевые технологии, пищевая безопасность, производство продуктов и их маркетинг

• архитектура (градостроительство, охрана и реставрация архитектурных памятников)

• дизайн (дизайн продукции, промышленный и архитектурный дизайн)

• живопись.

Фонд обеспечит полное финансирование затрат на обучение и проживание стипендиатов за рубежом (до двух лет).