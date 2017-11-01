Фонд имени Ислама Каримова предоставит гранты на обучение в вузах Европы и США

Об этом сообщила дочь первого президента Лола Каримова-Тилляева.
Кандидаты на получение гранта могут выбрать одну из следующих специальностей:
• естественные науки (возобновляемые источники энергии и химия)
• управление водными и земельными ресурсами
• машиностроительные технологии
• пищевые технологии, пищевая безопасность, производство продуктов и их маркетинг
• архитектура (градостроительство, охрана и реставрация архитектурных памятников)
• дизайн (дизайн продукции, промышленный и архитектурный дизайн)
• живопись.
Фонд обеспечит полное финансирование затрат на обучение и проживание стипендиатов за рубежом (до двух лет).
Реализация грантовых программ по обучению одаренной молодежи в ведущих отечественных и зарубежных университетах является одним из приоритетных направлений деятельности Фонда. Первый его проект по образовательным грантам, объявленный в прошлом году, дал возможность 12 победителям пройти обучение в Ангальтском университете прикладных наук, Университете Дуйсбург Эссен, Рурском университете, Фрайбургском университете (Германия), Московской архитектурной школе, Туринском политехническом университете (Италия).