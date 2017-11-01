Госавтоинспекция Башкирии призывает пешеходов использовать в одежде световозвращающие элементы

«Более 70% от общего числа дорожных аварий — это наезды на пешеходов, совершенные в тёмное время суток, — проинформировали в ведомстве. — Настоятельно рекомендуем всем пешеходам, для обеспечения видимости в тёмное время суток, а также в пасмурную погоду использовать на своей верхней одежде световозвращающие элементы».