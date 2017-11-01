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14:34 (мск), источник: Югополис

Весной из Сочи откроется регулярный рейс в Ригу

Прямой маршрут предоставит возможность посетить столицу Латвии, а также комфортно путешествовать по другим европейским странам благодаря удобным стыковкам.

С 14 мая 2018 года в Международном аэропорту Сочи откроются новые регулярные рейсы в Ригу. Полеты будет выполнять латвийская авиакомпания airBaltic два раза в неделю, по вторникам и субботам. Прибытие в Сочи — в 02.25, вылет — в 03.20 (время — московское), время в пути составит 3 часа 10 минут. Полеты планируется осуществлять на воздушных судах Boeing 737−500 вместимостью 114 кресел.

Маршрут предложит новые варианты путешествий для пассажиров из Сочи с удобным авиасообщением через Ригу. Такие стыковки сделают более доступными путешествия в Амстердам, Прагу, Осло, Стокгольм, Барселону, Брюссель, Париж, Копенгаген, Лиссабон, Милан, Дюссельдорф и многие другие города Европы. В следующем году Сочи станет одним из городов, принимающих чемпионат мира по футболу FIFA, и новые маршруты через Ригу будут удобными вариантами перелетов для тех, кто планирует посетить мировое первенство.

По информации авиаперевозчика, стоимость билета в одну сторону составит от 99 евро, включая сборы, сообщает «Югополису» пресс-служба «Базэл Аэро».

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