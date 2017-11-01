Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Максакова сделала заявление о Шепелеве и любовнице мужа
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
5 устройств, способных вывести отдых на новый уровень
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Суд вынес решение учительнице, написавшей на лбу ученика «дурак»
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Сати Казанова обнажилась на Мальдивах - СМИ
«Без лишнего шума»: СМИ о войсках США у границ РФ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
СМИ: в РФ создали оружие для мгновенной нейтрализации террористов
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
12Таиланд прощается с королем
15:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Почти 170 единиц дорожной техники дежурит в Нижнем Новгороде 1 ноября

Почти 170 единиц дорожной техники дежурит в Нижнем Новгороде 1 ноября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, сегодня в связи с неблагоприятным прогнозом погоды дежурит техника для оперативной противогололедной обработки дорог: 75 комбинированных дорожных машин и 92 трактора. Во второй половине дня в Нижнем Новгороде ожидается похолодание, температура опустится ниже нуля, и на дорогах возможен гололед. Неблагоприятные погодные условия продолжатся и в четверг, при этом возможно похолодание до -6 градусов.

«Как только потребуют погодные условия и дорожная обстановка, начнется обработка всех опасных участков, начиная с мостов и подъемов с продолжением работы на магистральных дорогах. При необходимости техника будет работать круглосуточно. Противогололедные материалы в городе заготовлены в достаточном объеме», — сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев.

На сегодняшний день в дорожных предприятиях имеется почти 34 тысячи тонн пескосоляной смеси. Пока не выпал снег для противогололедной обработки подрядные организации используют и чистую соль, без песка: так на дорогах не образуется лишняя грязь. В ближайшие сутки наиболее востребованной дорожной техникой будут комбинированные дорожные машины.

В целом к работе в зимний период готовы 403 единицы техники: это тракторы, лаповые и ковшовые погрузчики, роторы, грейдеры, бульдозеры, экскаваторы. Также для уборки улиц города в штате состоят почти 500 дорожных рабочих.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на Трампа
Банки Ротенбергов и Ковальчука допустили к бюджетным деньгам
Минюст представил проект санкций в ответ на притеснение RT в США
Подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Netflix собирается начать съемки спин-оффа «Карточного домика»
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь