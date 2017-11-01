Почти 170 единиц дорожной техники дежурит в Нижнем Новгороде 1 ноября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, сегодня в связи с неблагоприятным прогнозом погоды дежурит техника для оперативной противогололедной обработки дорог: 75 комбинированных дорожных машин и 92 трактора. Во второй половине дня в Нижнем Новгороде ожидается похолодание, температура опустится ниже нуля, и на дорогах возможен гололед. Неблагоприятные погодные условия продолжатся и в четверг, при этом возможно похолодание до -6 градусов.

«Как только потребуют погодные условия и дорожная обстановка, начнется обработка всех опасных участков, начиная с мостов и подъемов с продолжением работы на магистральных дорогах. При необходимости техника будет работать круглосуточно. Противогололедные материалы в городе заготовлены в достаточном объеме», — сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев.

На сегодняшний день в дорожных предприятиях имеется почти 34 тысячи тонн пескосоляной смеси. Пока не выпал снег для противогололедной обработки подрядные организации используют и чистую соль, без песка: так на дорогах не образуется лишняя грязь. В ближайшие сутки наиболее востребованной дорожной техникой будут комбинированные дорожные машины.