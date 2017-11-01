Netflix собирается начать съемки спин-оффа «Карточного домика»
Стриминговый сервис Netflix собирается начать съемки
Стриминговый сервис Netflix собирается начать съемки
Главным героем сериала станет Даг Стампер (Майкл Келли), глава администрации при президенте Фрэнке Андервуде.
Дуглас Стампер — один из самых интересных, глубоких и неоднозначных персонажей сериала. Внешне спокойный, холодный и расчетливый, Даг считает себя правой рукой Фрэнка и бесконечно ему предан. Он готов служить и защищать своего президента, несмотря ни на что, жертвуя и собственной карьерой, и безопасностью. В одной из серий он даже отдает Андервуду свою печень, когда тот оказывается в больнице после огнестрельного ранения.
Известно, что сценаристы рассматривают также еще несколько вариантов запуска
Ранее представители Netflix объявили, что шестой сезон «Карточного домика» станет для сериала последним. В компании утверждают, что решение закрыть сериал было принято несколько месяцев назад.
О решении закрыть сериал Netflix объявила на следующий день после того, как Кевин Спейси, заподозренный в домогательствах к подростку, открыто объявил о своей гомосексуальной ориентации.
По словам актера Энтони Рэппа, инцидент произошел в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26. По его словам, Спейси пригласил его на вечеринку и после попытался заняться с ним сексом.
После обвинений Спейси заявил, что не помнит о случившемся и попросил у Рэппа прощения. Помимо этого, звезда «Карточного домика» признался, что на протяжении всей карьеры скрывал свою гомосексуальность.
Netflix выпустила специальное заявление, в котором выразила «глубокую озабоченность» выдвинутыми против Спейси обвинениями.
В свою очередь Международная телевизионная академия отказалась вручать Спейси премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии.
Политическая драма «Карточный домик» выходит с 2013 года. Главные роли — политика Фрэнка Андервуда и его супруги Клэр — в сериале играют Кевин Спейси и Робин Райт. Спейси и Райт получили за работу в «Карточном домике» «Золотые глобусы». Сериал также неоднократно номинировался и завоевывал «Эмми» в разных категориях.