Netflix собирается начать съемки спин-оффа «Карточного домика»

Источник: AP 2017

Главным героем сериала станет Даг Стампер (Майкл Келли), глава администрации при президенте Фрэнке Андервуде.

Дуглас Стампер — один из самых интересных, глубоких и неоднозначных персонажей сериала. Внешне спокойный, холодный и расчетливый, Даг считает себя правой рукой Фрэнка и бесконечно ему предан. Он готов служить и защищать своего президента, несмотря ни на что, жертвуя и собственной карьерой, и безопасностью. В одной из серий он даже отдает Андервуду свою печень, когда тот оказывается в больнице после огнестрельного ранения.

Известно, что сценаристы рассматривают также еще несколько вариантов запуска спин-оффа, связанного с одним из второстепенных персонажей сериала.

Ранее представители Netflix объявили, что шестой сезон «Карточного домика» станет для сериала последним. В компании утверждают, что решение закрыть сериал было принято несколько месяцев назад.

Премьера финального сезона состоится в 2018 году, в него войдут 13 эпизодов.

О решении закрыть сериал Netflix объявила на следующий день после того, как Кевин Спейси, заподозренный в домогательствах к подростку, открыто объявил о своей гомосексуальной ориентации.

По словам актера Энтони Рэппа, инцидент произошел в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26. По его словам, Спейси пригласил его на вечеринку и после попытался заняться с ним сексом.

После обвинений Спейси заявил, что не помнит о случившемся и попросил у Рэппа прощения. Помимо этого, звезда «Карточного домика» признался, что на протяжении всей карьеры скрывал свою гомосексуальность.

Netflix выпустила специальное заявление, в котором выразила «глубокую озабоченность» выдвинутыми против Спейси обвинениями.

В свою очередь Международная телевизионная академия отказалась вручать Спейси премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии.