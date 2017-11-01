Южный Урал стал лидером среди регионов по объектам благоустройства
Формирование комфортной городской среды — одно из основных направлений развития страны.
Формирование комфортной городской среды — одно из основных направлений развития страны.
Средний показатель реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году в Челябинской области приближается к 90% — по количеству объектов благоустройства Южный Урал лидирует среди других регионов страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Формирование комфортной городской среды названо Владимиром Путиным одним из основных направлений стратегического развития страны. Мы должны максимально использовать возможности программы благоустройства, чтобы развивать городскую среду в регионе», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
По словам заместителя главы региона Сергея Шаля, 10 муниципалитетов уже завершили программу. В лидерах — Златоуст и Южноуральск, а также Агаповский, Верхнеуральский, Октябрьский, Кизильский, Кусинский, Пластовский, Уйский и Чесменский районы.
«Челябинская область — лидер в России по количеству объектов для благоустройства. Всего в регионе реконструируется 887 территорий, 98 из которых — общественные: скверы, парки и спортивные сооружения», — уточнил Сергей Шаль.
Один из самых масштабных проектов благоустройства общественных территорий в регионе — реконструкция стадиона в поселке Новосинеглазово. На строительство было потрачено 42,5 млн рублей, из них инвестор — завод «Трубодеталь» — вложил 8 млн рублей.
«Реконструкция стадиона — это только часть масштабного проекта по благоустройству поселка. Рядом со спортивным объектом появится большой сквер. Его строительство проводится в рамках программы “Формирование комфортной городской среды” в сотрудничестве с частным инвестором», — отметил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.
В рамках программы планируется реконструировать городской сквер в Магнитогорске, на данный момент работы завершены на 95% (заасфальтированы дорожки, обновлено освещение, установлены малые архитектурные формы). Из бюджета Магнитогорск получил более 48 млн рублей.
Еще один проект программы — создание в Сатке городского сквера, посвященного повести «Маленький принц», в него вложено 6,3 млн рублей.
В 2017 году на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды из федерального бюджета Челябинской области выделено 833 млн рублей, из облбюджета на благоустройство было направлено еще 358 млн. Проект «Формирование комфортной городской среды» продлится до 2022 года, ранее губернатор Борис Дубровский утвердил региональную программу благоустройства населенных пунктов Южного Урала на 2018−2022 годы.