Южный Урал стал лидером среди регионов по объектам благоустройства

Средний показатель реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году в Челябинской области приближается к 90% — по количеству объектов благоустройства Южный Урал лидирует среди других регионов страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минстроя.

«Формирование комфортной городской среды названо Владимиром Путиным одним из основных направлений стратегического развития страны. Мы должны максимально использовать возможности программы благоустройства, чтобы развивать городскую среду в регионе», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По словам заместителя главы региона Сергея Шаля, 10 муниципалитетов уже завершили программу. В лидерах — Златоуст и Южноуральск, а также Агаповский, Верхнеуральский, Октябрьский, Кизильский, Кусинский, Пластовский, Уйский и Чесменский районы.

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«Челябинская область — лидер в России по количеству объектов для благоустройства. Всего в регионе реконструируется 887 территорий, 98 из которых — общественные: скверы, парки и спортивные сооружения», — уточнил Сергей Шаль.

Один из самых масштабных проектов благоустройства общественных территорий в регионе — реконструкция стадиона в поселке Новосинеглазово. На строительство было потрачено 42,5 млн рублей, из них инвестор — завод «Трубодеталь» — вложил 8 млн рублей.

«Реконструкция стадиона — это только часть масштабного проекта по благоустройству поселка. Рядом со спортивным объектом появится большой сквер. Его строительство проводится в рамках программы “Формирование комфортной городской среды” в сотрудничестве с частным инвестором», — отметил министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

В рамках программы планируется реконструировать городской сквер в Магнитогорске, на данный момент работы завершены на 95% (заасфальтированы дорожки, обновлено освещение, установлены малые архитектурные формы). Из бюджета Магнитогорск получил более 48 млн рублей.

Еще один проект программы — создание в Сатке городского сквера, посвященного повести «Маленький принц», в него вложено 6,3 млн рублей.