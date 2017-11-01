Ноябрь в Пермском крае будет теплым

Проанализировав данные гидрометцентра РФ и Национального центра атмосферных исследований США, специалисты ГИС-центра ПГНИУ пришли к выводу, что ноябрь в Пермском крае будет значительно теплее климатической нормы. Отклонение температуры от нормы составит от 2,5° до 3,5°.



Средняя температура ноября будет варьироваться в пределах от -2° до -4°. При этом в прошлом году было −9…−13°. Количество осадков ожидается по северу около нормы, по югу на 10−30% меньше нее.



В ноябре последний раз подобная ситуация была в 2005 году. Тогда среднемесячная температура была выше нормы на 5−6°.