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15:06 (мск), источник: Новости Перми

Ноябрь в Пермском крае будет теплым

Температура воздуха в этом месяце ожидается выше нормы. Отклонение составит от 2,5° до 3,5°.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 71% 766 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Проанализировав данные гидрометцентра РФ и Национального центра атмосферных исследований США, специалисты ГИС-центра ПГНИУ пришли к выводу, что ноябрь в Пермском крае будет значительно теплее климатической нормы. Отклонение температуры от нормы составит от 2,5° до 3,5°.

Средняя температура ноября будет варьироваться в пределах от -2° до -4°. При этом в прошлом году было −9…−13°. Количество осадков ожидается по северу около нормы, по югу на 10−30% меньше нее.

В ноябре последний раз подобная ситуация была в 2005 году. Тогда среднемесячная температура была выше нормы на 5−6°.

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