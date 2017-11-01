Отстрел безнадзорных животных в Уфе не производится — мэрия

В связи с этим отстрел безнадзорных животных в Уфе, как меры по регулированию их численности, не производится. В пресс-службе администрации города ответили на запрос агентства «Башинформ» по поводу обращения, появившегося на сайте мэрии.

Как сообщалось ранее, жительница Уфы сообщила о массовых жестоких убийствах животных на улицах столицы. По ее словам, «стреляют по всем животным без разбора. Под обстрел попадают даже домашние собаки и кошки. Сотрудники Спецавтохозяйства действуют также в присутствии детей. На их глазах собаки умирают в конвульсия».

В Уфе, по информации мэрии, отлов бездомных животных осуществляется по заявкам от физических и юридических лиц, в основном от предприятий ЖКХ и других организаций. Это делается, чтобы соблюдалось санитарно-эпидемиологическое благополучие населения на территории города. Отлавливают только агрессивных и больных особей, опасных для жизни и здоровья человека. Применяется гуманный метод иммобилизации (временного обездвиживания): специальный ветеринарный препарат и техническое устройство — выстрел шприцом.

В ведомстве отметили, что пока в городе нет приюта, отлов производится только агрессивных животных.

«После отлова и до осмотра животного ветеринарным врачом, который есть в штате службы отлова, животные содержатся в клетках временного содержания. После решения ветврача о том, что отловленное животное действительно является больным или агрессивным, ему делается эвтаназия, — пояснили в администрации. — Здоровые же животные передаются общественным организациям, занимающимся вопросами временного содержания безнадзорных животных с целью поиска им новых хозяев».

Отловом бездомных животных занимаются работники МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Им запрещается:

— жестоко обращаться с безнадзорными животными;.

— проводить отлов в присутствии граждан, за исключением случаев, когда поведение животных угрожает жизни или здоровью человека;.

— изымать животных из квартир и домовладений или с огражденной территории, принадлежащей физическому или юридическому лицу;.

— снимать с привязи животных, временно оставленных в общественных местах;.

— в случае применения средств обездвиживания для отлова безнадзорных животных стрелять по неясно видимой цели, при плохом освещении, в местах присутствия или возможного появления людей.

По данным ведомства, за шесть месяцев текущего года поступило 851 заявление от физических и юридических лиц, в основном от предприятий ЖКХ, Управления гражданской защиты и других организаций. Отлов производится только по заявкам — никакого планового отлова нет.

Как же ловцы отличают домашнее животное от бездомного?