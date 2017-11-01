МФЦ Башкирии сообщил график работы в ноябрьские праздники
УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Многофункциональный центр Башкортостана сообщил график работы своих офисов в ноябрьские праздники.
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УФА, 1 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Многофункциональный центр Башкортостана сообщил график работы своих офисов в ноябрьские праздники.
В связи с празднованием Дня народного единства, 4 ноября 2017 года является нерабочим праздничным днем для всех офисов МФЦ «Мои Документы» по Башкортостану.
3 и 6 ноября 2017 года являются рабочими днями для всех офисов МФЦ, «согласно режиму работы операционного зала/отделения/филиала», сообщили в
При этом операционный зал г. Уфы ТЦ «Башкортостан» готов принять посетителей и 5 ноября, согласно режиму работы.