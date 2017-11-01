Бузова посмеялась над непопаданием Тарасова в состав сборной России
Бывшая жена полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Ольга Бузова посмеялась над футболистом
Бывшая жена полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Ольга Бузова посмеялась над футболистом
В Stories в своем инстаграме Бузова посвятила своему бывшему мужу строчки из песни «Ты не попал в хит парад моих мыслей», намекая на неудачу Тарасова.
Ранее тренерский штаб сборной России определился с футболистами, которые примут участие в тренировочном сборе перед товарищескими матчами с командами Аргентины и Испании.