Врач из Самарской области стала лауреатом премии Леонида Рошаля

«В моей работе мне нравится то, что я могу оказать помощь любому больному, практически по любому профилю, что развивает моё врачебное мышление. Встречаются уникальные, интересные случаи, я сталкиваюсь с такими больными, которые заставляют меня изучать дополнительную литературу, что повышает мой профессиональный уровень. Я чувствую, что действительно нужна людям и могу оказать им реальную качественную и доступную медицинскую помощь. И самой большой благодарностью здесь является простое человеческое спасибо. И для меня нет большей радости и удовлетворения, когда я вижу результаты своего труда», — поделилась победительница.