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15:46 (мск), источник: АиФ Самара

Врач из Самарской области стала лауреатом премии Леонида Рошаля

Определены победители конкурса на Премию «Национальной Медицинской Палаты». Среди них врач общей практики из села Зелёновка Ставропольского района Самарской области.

В этом году определены победители в 10 номинациях. Лауреатом Премии Национальной медицинской палаты в номинации «Земский доктор» стала врач общей практики из села Зелёновка Ставропольского района Самарской области Наталья Каштанова.

«В моей работе мне нравится то, что я могу оказать помощь любому больному, практически по любому профилю, что развивает моё врачебное мышление. Встречаются уникальные, интересные случаи, я сталкиваюсь с такими больными, которые заставляют меня изучать дополнительную литературу, что повышает мой профессиональный уровень. Я чувствую, что действительно нужна людям и могу оказать им реальную качественную и доступную медицинскую помощь. И самой большой благодарностью здесь является простое человеческое спасибо. И для меня нет большей радости и удовлетворения, когда я вижу результаты своего труда», — поделилась победительница.

В этом году конкурс на Премию Национальной медицинской палаты стартовал в августе. За неполные два месяца поступило около 300 заявок. В конкурсе на соискание Премии Национальной Медицинской палаты в этом году приняли участие представители более 70 регионов России.

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