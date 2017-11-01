Мемориальная доска в память о Юрии Старцеве открыта в Арзамасе Нижегородской области

Мемориальная доска в память о Юрии Старцеве открыта в Арзамасе на доме № 17 по улице Калинина, в котором он жил долгое время.

В церемонии открытия приняли участие мэр Арзамаса Михаил Мухин, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор АПЗ Олег Лавричев, советник мэра Арзамаса Владимир Семенов, представители администрации района, Аризамасского приборостроительного завода, общественные деятели и горожане.

Как отметил мэр Арзамаса Михаил Мухин в ходе церемонии открытия, «сегодня на карте нашего города появится еще одно памятное место — мемориальная доска почетному гражданину Арзамаса, почетному гражданину Нижегородской области — Юрию Павловичу Старцеву». «Масштаб этой личности безграничен. Замечательный человек, профессионал, преданный своему делу», — добавил он.

По словам Михаила Мухина, Юрий Старцев долгое время работал на Арзамасском приборостроительном заводе, возглавлял предприятие в очень непростое для страны время, период перемен и потрясений. «Именно он смог сохранить мощь и величие завода, и вывести его на достойный уровень», — подчеркнул мэр Арзамаса.

«Доброе имя Юрия Старцева всегда будет жить в сердцах арзамасцев, и открытие мемориальной доски — дань памяти и символ того, что мы гордимся, что этот человек жил в нашем городе», — добавил в заключение Михаил Мухин.

Инициатор установки мемориальной доски в память о Юриее Старцеве — коллектив Арзамасского приборостроительного завода. Сегодня 1 ноября 2017 года Юрию Старцеву исполнилось бы 81 год.

СПРАВКА

Юрий Павлович Старцев родился в 1936 году в г. Перми. После окончания Казанского авиационного института начал свою трудовую деятельность инженером-конструктором Пермского электроприборного завода. В 1969 году Старцев приехал в Арзамас Нижегородской области по приглашению П. И. Пландина.