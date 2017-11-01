Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Максакова сделала заявление о Шепелеве и любовнице мужа
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Кадыров отреагировал на убийство на Украине Амины Окуевой
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Суд вынес решение учительнице, написавшей на лбу ученика «дурак»
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
СМИ: в РФ создали оружие для мгновенной нейтрализации террористов
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
12Таиланд прощается с королем
15:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мемориальная доска в память о Юрии Старцеве открыта в Арзамасе Нижегородской области

Мемориальная доска в память почетного гражданина Нижегородской области, бывшего директора Арзамасского приборостроительного завода Юрия Старцева открыта в Арзамасе 1 ноября.

Мемориальная доска в память о Юрии Старцеве открыта в Арзамасе на доме № 17 по улице Калинина, в котором он жил долгое время.

В церемонии открытия приняли участие мэр Арзамаса Михаил Мухин, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор АПЗ Олег Лавричев, советник мэра Арзамаса Владимир Семенов, представители администрации района, Аризамасского приборостроительного завода, общественные деятели и горожане.

Как отметил мэр Арзамаса Михаил Мухин в ходе церемонии открытия, «сегодня на карте нашего города появится еще одно памятное место — мемориальная доска почетному гражданину Арзамаса, почетному гражданину Нижегородской области — Юрию Павловичу Старцеву». «Масштаб этой личности безграничен. Замечательный человек, профессионал, преданный своему делу», — добавил он.

По словам Михаила Мухина, Юрий Старцев долгое время работал на Арзамасском приборостроительном заводе, возглавлял предприятие в очень непростое для страны время, период перемен и потрясений. «Именно он смог сохранить мощь и величие завода, и вывести его на достойный уровень», — подчеркнул мэр Арзамаса.

«Доброе имя Юрия Старцева всегда будет жить в сердцах арзамасцев, и открытие мемориальной доски — дань памяти и символ того, что мы гордимся, что этот человек жил в нашем городе», — добавил в заключение Михаил Мухин.

Инициатор установки мемориальной доски в память о Юриее Старцеве — коллектив Арзамасского приборостроительного завода. Сегодня 1 ноября 2017 года Юрию Старцеву исполнилось бы 81 год.

СПРАВКА

Юрий Павлович Старцев родился в 1936 году в г. Перми. После окончания Казанского авиационного института начал свою трудовую деятельность инженером-конструктором Пермского электроприборного завода. В 1969 году Старцев приехал в Арзамас Нижегородской области по приглашению П. И. Пландина.

В 1987 Юрий Срарцев возглавил Арзамасский приборостроительный завод. Ему пришлось вытаскивать предприятие из экономической пропасти, в которую столкнула «оборонку» перестройка. Завод лишился 40% объема выпускаемой продукции буквально за несколько месяцев, требовалось срочное перепрофилирование производства и утверждение своих позиций уже в новом секторе рынка. Благодаря верно выбранной стратегии к концу 90-х арзамасскому заводу удалось войти в число 20% устойчиво работающих российских предприятий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на Трампа
Банки Ротенбергов и Ковальчука допустили к бюджетным деньгам
Минюст представил проект санкций в ответ на притеснение RT в США
Подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Netflix собирается начать съемки спин-оффа «Карточного домика»
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь