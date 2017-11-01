Узбекистанцы после теракта в Нью-Йорке: пора забыть об Америке
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Информация о причастности бывшего гражданина Узбекистана к террористическому акту в
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Информация о причастности бывшего гражданина Узбекистана к террористическому акту в
При этом интересно, что тональность дискуссий в глобальной сети стала совсем другой, нежели чем это было всего полгода назад, во время обсуждений других терактов, в которых были замешаны бывшие граждане Узбекистана или этнические узбеки из соседних государств.
Тогда многие не верили в причастность узбекистанцев к этим ужасным трагедиям. Сегодня же практически не осталось тех, кто с пеной у рта защищает своих соотечественников, отрицая их возможное участие.
Десятки тысяч комментариев осуждают человека, совершившего этот поступок. И для них не важно, что он выходец из Узбекистана. Для всех них — он настоящий убийца, человек преступивший все возможные правила и законы.
«Вот что делает с людьми игиловская пропаганда. А ведь раньше узбеки были очень миролюбивой нацией», — пишет пользователь.
«Наши граждане стали позорить нас все чаще и чаще — в России, Стокгольме, Америке и в других местах. Кроме того, они не только позорят, но и подставляют всю нашу республику», — написала еще один.
Сайфулло Саипов переехал в США в 2010 году, выиграв в лотерее
Многие предполагают, что сейчас США ужесточит процесс выдачи виз узбекистанцам и пересмотрит условия участия граждан республики в лотерее.
«Пора забыть о переезде в США, по крайней мере на несколько лет», — написала одна из пользовательниц.
«Теперь с визой будет труба», — заметила другая.
Были среди узбекистанцев и те, кто предположил, что вся эта акция может быть подстроена спецслужбами США для того, чтобы протолкнуть ужесточение иммиграционного законодательства, на котором настаивает Дональд Трамп.
«Да там у них чуть ли не каждый день
Не все хорошо и у самих американцев, пишут узбекские пользователи. Многие выходцы из Узбекистана вербуются и приобщаются к радикальным идеям именно в США, считают они.
Узбекистанцы ждут официальных данных от узбекских властей. Заявления руководства республик должны прояснить эту ситуацию.