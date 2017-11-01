Узбекистанцы после теракта в Нью-Йорке: пора забыть об Америке

Источник: Sputnik

При этом интересно, что тональность дискуссий в глобальной сети стала совсем другой, нежели чем это было всего полгода назад, во время обсуждений других терактов, в которых были замешаны бывшие граждане Узбекистана или этнические узбеки из соседних государств.

Тогда многие не верили в причастность узбекистанцев к этим ужасным трагедиям. Сегодня же практически не осталось тех, кто с пеной у рта защищает своих соотечественников, отрицая их возможное участие.

Десятки тысяч комментариев осуждают человека, совершившего этот поступок. И для них не важно, что он выходец из Узбекистана. Для всех них — он настоящий убийца, человек преступивший все возможные правила и законы.

«Вот что делает с людьми игиловская пропаганда. А ведь раньше узбеки были очень миролюбивой нацией», — пишет пользователь.

«Наши граждане стали позорить нас все чаще и чаще — в России, Стокгольме, Америке и в других местах. Кроме того, они не только позорят, но и подставляют всю нашу республику», — написала еще один.

Сайфулло Саипов переехал в США в 2010 году, выиграв в лотерее грин-карт. В связи с чем узбекистанцы задались вопросом: неужели американские спецслужбы не проверяют людей, участвующих в этой программе.

Многие предполагают, что сейчас США ужесточит процесс выдачи виз узбекистанцам и пересмотрит условия участия граждан республики в лотерее.

«Пора забыть о переезде в США, по крайней мере на несколько лет», — написала одна из пользовательниц.

«Теперь с визой будет труба», — заметила другая.

Были среди узбекистанцев и те, кто предположил, что вся эта акция может быть подстроена спецслужбами США для того, чтобы протолкнуть ужесточение иммиграционного законодательства, на котором настаивает Дональд Трамп.

«Да там у них чуть ли не каждый день какое-нибудь ЧП. Просто кому-то выгодно выставлять подобное под соусом в какой-либо национальной принадлежности. Такие нынче СМИ. Стиль подачи информации. Думаю, что тут есть элемент пропаганды», — написал пользователь.

Не все хорошо и у самих американцев, пишут узбекские пользователи. Многие выходцы из Узбекистана вербуются и приобщаются к радикальным идеям именно в США, считают они.