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21:42 (мск), источник: BFM.ru

Биоматериал россиян собирали для научных целей. Можно ли верить Пентагону?

Образцы предназначались для исследований, связанных с изучением опорно-двигательного аппарата, а закупка не касалась непосредственно России, заявили в пресс-службе ВВС США.

Laboratory

США объяснили причины сбора биоматериала россиян. Запрос американских военно-воздушных сил о приобретении образцов для научных исследований изначально не касался России, сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы ВВС США Энн Стефанек.

Согласно контракту, опубликованному 19 июля на сайте государственных закупок США, военно-воздушное ведомство искало поставщиков 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки и жидкости, необходимой для работы суставов. В запросе не указывалось, откуда должен происходить биоматериал.

Поскольку продавец, базирующийся в США, предоставил образцы, полученные у людей российского происхождения, для продолжения исследования потребовался схожий биоматериал.

Сами исследования, которыми занимается центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы, связаны с изучением опорно-двигательного аппарата.

Как биоматериал россиян оказался у американской компании? Рассуждает гендиректор компании Genotek Артем Елмуратов:

«Есть компании, которые специализируются на сборе биоматериала. Они сотрудничают и с больницами, и напрямую с частными лицами. Конечно, люди должны знать о том, что их биоматериал собирают. Это некий рекрутинг, так же как набираются люди, например, для клинических исследований лекарств. Либо же это делается на базе каких-нибудь медицинских учреждений. Если эти люди находятся физически в США, в этом точно нет никаких ни юридических, ни технических проблем. Опять же россиянин может выехать в Штаты и оставить там образец. Либо, если мы говорим о том, могут ли такие компании собирать образцы здесь и ввозить в Штаты со специальным разрешением, да, у Росздравнадзора есть возможность согласовывать вывоз и ввоз биоматериалов за границу».

Station Docking
Я не могу найти здесь никакого злого умысла. Думаю, все-таки это было сделано для научных исследований. Надо понимать, что 12 образцов — это мало. На основе 12 образцов РНК нельзя сделать никакие далеко идущие выводы относительно популяции в целом — слишком маленькая выборка. Поэтому я бы не боялся конкретно этого случая.
Артем Елмуратов
Гендиректор компании Genotek

В июле RT сообщал о планах американских военных закупить образцы живых тканей россиян европеоидной расы. Телеканал ссылался на контракт ВВС США, размещенный на портале правительственных тендеров. В документе требовались образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов. По условиям тендера, биоматериал доноров из Украины не принимался, а свежезамороженные образцы должны поступать от доноров без травм опорно-двигательного аппарата, от людей с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатит B, гепатит C и сифилис. Подрядчик также должен был указать информацию о доноре: удостоверение личности, пол, возраст, национальность, стаж курения, принимаемые лекарства, рост и вес. Образцы надо было доставить на базу ВВС США в Техасе.

Laboratory

Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 31 октября сообщил, что некие люди «целенаправленно и профессионально собирают биологический материал россиян». «Вот зачем это делают?» — задал риторический вопрос президент.

В среду, 1 ноября, замглавы МИД Сергей Рябков рассказал об угрозе применения биологического оружия в отношении России. «Угрозу применения биологического оружия как государственными, так и негосударственными субъектами нельзя сбрасывать со счетов, тем более что такое применение может быть замаскировано под естественные вспышки инфекционных заболеваний среди людей, животных или растений», — цитирует дипломата «Интерфакс».

Можно ли верить заявлению Пентагона о научных целях сбора биоматериала? Мнение члена Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова:

«Александр Михайлов член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе «Когда мы с вами говорим об этой теме плюс еще Пентагон, то вольно или невольно возникают все эти конспирологические версии. Я тоже присоединюсь к конспирологическим версиям, хотя я не ботаник и не биолог. Когда возникает военное или специальное ведомство в гуманитарной сфере, всегда надо смотреть, каким образом оно пытается приспособить те иные или исследования под свои задачи. Моя точка зрения такова: мы не знаем, как будут развиваться наука и технологии, они настолько стремительны и непредсказуемы, и никто не гарантирует, что следующая война не может вестись на уровне таких технологий. Мы же обратили внимание, что речь идет о представителях этносов Российской Федерации. Несмотря на то что все это выглядит фантастически, все-таки нельзя сбрасывать это со счетов».

Operation Zero-G
Мы тоже воспринимали гиперболоид инженера Гарина как какое-то сверхфантастическое изобретение, а сегодня лазер является естественным и даже в бытовом плане очевидным инструментом. Пока мы не имеем четких векторов, как это могут использовать в военных целях, конечно, мы можем принять на веру заявление Пентагона. Но мы должны понимать, что президент ничего зря озвучивать не будет.
Александр Михайлов
Генерал-майор ФСБ в запасе

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению президента Владимира Путина о сборе биологического материала россиян.

Другие пользователи, напротив, рассуждают, как бы взорвались мировые СМИ, если бы подобную госзакупку объявило Минобороны России, запросив, например, генный материал белых жителей США.

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