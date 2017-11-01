Биоматериал россиян собирали для научных целей. Можно ли верить Пентагону?
Образцы предназначались для исследований, связанных с изучением
Образцы предназначались для исследований, связанных с изучением
США объяснили причины сбора биоматериала россиян. Запрос американских
Согласно контракту, опубликованному 19 июля на сайте государственных закупок США,
Поскольку продавец, базирующийся в США, предоставил образцы, полученные у людей российского происхождения, для продолжения исследования потребовался схожий биоматериал.
Как биоматериал россиян оказался у американской компании? Рассуждает гендиректор компании Genotek Артем Елмуратов:
«Есть компании, которые специализируются на сборе биоматериала. Они сотрудничают и с больницами, и напрямую с частными лицами. Конечно, люди должны знать о том, что их биоматериал собирают. Это некий рекрутинг, так же как набираются люди, например, для клинических исследований лекарств. Либо же это делается на базе
Я не могу найти здесь никакого злого умысла. Думаю, все-таки это было сделано для научных исследований. Надо понимать, что 12 образцов — это мало. На основе 12 образцов РНК нельзя сделать никакие далеко идущие выводы относительно популяции в целом — слишком маленькая выборка. Поэтому я бы не боялся конкретно этого случая.
В июле RT сообщал о планах американских военных закупить образцы живых тканей россиян европеоидной расы. Телеканал ссылался на контракт ВВС США, размещенный на портале правительственных тендеров. В документе требовались образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов. По условиям тендера, биоматериал доноров из Украины не принимался, а свежезамороженные образцы должны поступать от доноров без травм
Владимир Путин на заседании Совета по правам человека 31 октября сообщил, что некие люди «целенаправленно и профессионально собирают биологический материал россиян». «Вот зачем это делают?» — задал риторический вопрос президент.
В среду, 1 ноября, замглавы МИД Сергей Рябков рассказал об угрозе применения биологического оружия в отношении России. «Угрозу применения биологического оружия как государственными, так и негосударственными субъектами нельзя сбрасывать со счетов, тем более что такое применение может быть замаскировано под естественные вспышки инфекционных заболеваний среди людей, животных или растений», — цитирует дипломата «Интерфакс».
Можно ли верить заявлению Пентагона о научных целях сбора биоматериала? Мнение члена Совета по внешней и оборонной политике,
«Александр Михайлов член Совета по внешней и оборонной политике,
Мы тоже воспринимали гиперболоид инженера Гарина как какое-то сверхфантастическое изобретение, а сегодня лазер является естественным и даже в бытовом плане очевидным инструментом. Пока мы не имеем четких векторов, как это могут использовать в военных целях, конечно, мы можем принять на веру заявление Пентагона. Но мы должны понимать, что президент ничего зря озвучивать не будет.
Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению президента Владимира Путина о сборе биологического материала россиян.
Другие пользователи, напротив, рассуждают, как бы взорвались мировые СМИ, если бы подобную госзакупку объявило Минобороны России, запросив, например, генный материал белых жителей США.