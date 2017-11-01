Празднование Нового года в Иркутске пройдет в стиле русских сказок

Источник: Агентство «Москва»

Русские сказки станут главной темой встречи Нового года, ледового городка в сквере Кирова Иркутска, отметил начальник управления культуры администрации города Виталий Барышников на пресс-конференции сегодня, 1 ноября. Общественные пространства, которые в этом году были благоустроены, будут задействованы в новогодних мероприятиях, где-то будет установлена елка, где-то — горка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Русские сказки» подходят под любую тематику, будь это Год театра или кино. Ведь это то, что мы любим с детства, что все знают. В этом году мы рассчитываем на то, что ледовый городок нам помогут сделать предприятия города. Возле фонтана будут установлены дополнительные ледовые фигуры с подсветкой в новом зелено-золотистом цвете, где жители смогут сфотографироваться. Кроме того, подсветка будет на острове Конном и на главных улицах города. Освещение универсальное, так как будет задействовано и зимой, и летом на всех государственных и городских праздниках, — рассказал Виталий Барышников.

Начальник управления культуры администрации города отметил, что к Новому году на острове Юности появится еще один каток помимо того, который был в прошлом году.

Что касается основных мероприятий, Резиденция Деда Мороза будет работать с 23 декабря по 7 января включительно. Сохранится в этом году фестиваль Новогодних елок, поскольку к нему имеется большой интерес жителей. Рождественские гулянья пройдут на заливе Якоби. Также горожанам предлагается встретить Старый Новый год на острове Конном.

Новогоднее оформление города (витрин предприятий, организаций) начнется с 25 ноября и к середине месяца Иркутск будет украшен. Планируется, что в областной центр приедет Цирк Никулина. С 16 декабря начнется новая цирковая программа, которая продлится до 15 января. Также в рамках данного мероприятия будет большое благотворительное представление.