В Петербурге стартовал международный форум моды
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Международный форум моды стартовал в среду в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Международный форум моды стартовал в среду в
Форум проходит под патронатом министерства промышленности и торговли РФ и правительства
«Я предлагаю форум открыть… Мы обсудим перспективы развития российской модной индустрии, легкой промышленности в нашей стране и за рубежом», — сказал на церемонии открытия заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка
«Хотелось выразить благодарность Минпромторгу за то, что делает такую работу в развитии легкой промышленности и поддерживает программу “Санкт-Петербург — центр легкой промышленности, центр индустрии моды”.
В рамках форума будут обсуждаться актуальные вопросы производства, технологий и дизайна, образования и продвижения в модной индустрии. Насыщенная четырехдневная программа включит в себя панельные дискуссии, лекции, выступления ведущих специалистов в области моды,
С 1 по 3 ноября в рамках форума будет действовать «инкубатор», который объединит молодых модельеров, представляющих fashion tech стартапы. Также будет функционировать