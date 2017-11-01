В Петербурге стартовал международный форум моды

Источник: РИА Новости

Форум проходит под патронатом министерства промышленности и торговли РФ и правительства Санкт-Петербурга и объединит на одной площадке талантливых дизайнеров, экспертов и гостей из России, ближнего и дальнего зарубежья.

«Я предлагаю форум открыть… Мы обсудим перспективы развития российской модной индустрии, легкой промышленности в нашей стране и за рубежом», — сказал на церемонии открытия заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Он отметил, что форум станет серьезной дискуссионной и презентационной площадкой для дизайнеров, производителей, ритейлеров, экспертов.

Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев поблагодарил Минпромторг за развитие легкой промышленности.

«Хотелось выразить благодарность Минпромторгу за то, что делает такую работу в развитии легкой промышленности и поддерживает программу “Санкт-Петербург — центр легкой промышленности, центр индустрии моды”. Санкт-Петербург всегда был интеллектуальным центром легкой промышленности, всегда был не только культурным, но и научным центром. У нас много институтов, работающих в этом направлении. Проект “Индустрия моды” признан одним из приоритетных проектов развития города… Индустрия моды — это искусство, это культура», — сказал он.

В рамках форума будут обсуждаться актуальные вопросы производства, технологий и дизайна, образования и продвижения в модной индустрии. Насыщенная четырехдневная программа включит в себя панельные дискуссии, лекции, выступления ведущих специалистов в области моды, мастер-классы, дебаты, круглые столы и выступления в формате Ted Talks. В рамках форума также состоится презентация обновленной версии Стратегии развития легкой промышленности в РФ на период до 2025 года.