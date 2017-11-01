Волгоградскую областную филармонию возглавил новый директор
Коллективу учреждения культуры представили нового директора: пост руководителя Светлана Матова передала Станиславу Малых, который ранее возглавлял МУК «Волгоградский музыкальный театр».
Коллективу учреждения культуры представили нового директора: пост руководителя Светлана Матова передала Станиславу Малых, который ранее возглавлял МУК «Волгоградский музыкальный театр».
Серьезные кадровые изменения произошли в день открытия нового концертного сезона: вечером 1 ноября 2017 года запланирован концерт Волгоградского областного академического симфонического оркестра, отмечающего в этом году 30-летний юбилей.
— Это событие ознаменовано и изменениями в структуре: на должность директора назначен Станислав Валерьевич Малых. Он будет вести работу по продвижению нового сезона, по формированию творческих единиц, которые предусмотрены в филармонии, и работать в новом формате, — сообщил заместитель губернатора, председатель комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков. — Светлана Станиславовна Матова в связи с получением предложения о переходе на другую работу и выполнением тех задач, которые были поставлены перед ней учредителем в лице комитета культуры области, с сегодняшнего дня будет занимать должность в системе органов исполнительной власти Волгоградской области.
Как пояснил глава комитета по культуре, Светлана Матова станет выполнять обязанности заместителя руководителя ведомства по охране культурного наследия.
Новый директор Волгоградской областной филармонии готов реализовывать те задачи, которые стоят перед учреждением.
— Нужно развивать
— Мы гордимся тем, что сделали пригласительные, потому что волгоградцы заждались хорошей музыки: все билеты, которые были отданы в публику, разлетелись за час. Сегодня мы ожидаем аншлаг. Рады, что люди соскучились по оркестру, и надеемся, что сегодня они услышат то, что хотели услышать, — отметил главный дирижер Волгоградского академического симфонического оркестра Андрей Аниханов.
От нового сезона все ждут только перемен к лучшему.
— Оркестр настроен позитивно, и я не сомневаюсь, что сегодня будет хороший концерт. Волгоград — крупный культурный центр, один из городов России,
Андрей Аниханов также сообщил, что его коллектив готовит большую программу: концерты расписаны, афиши отпечатаны в типографии.
— В этом сезоне мы делаем упор на классику: будет больше представлено классическое романтическое направление. А дальше посмотрим, по чему публика соскучилась. Музыка должна звучать в сердцах людей, и, конечно, разная, — сообщил главный дирижер оркестра.
Волгоградцы услышат и орган: огромный инструмент установлен в здании Центрального концертного зала.
— Мы живём в эпоху больших и малых провокаций, поэтому когда поступает