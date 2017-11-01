Волгоградскую областную филармонию возглавил новый директор

Источник: РИАЦ

Серьезные кадровые изменения произошли в день открытия нового концертного сезона: вечером 1 ноября 2017 года запланирован концерт Волгоградского областного академического симфонического оркестра, отмечающего в этом году 30-летний юбилей.

— Это событие ознаменовано и изменениями в структуре: на должность директора назначен Станислав Валерьевич Малых. Он будет вести работу по продвижению нового сезона, по формированию творческих единиц, которые предусмотрены в филармонии, и работать в новом формате, — сообщил заместитель губернатора, председатель комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков. — Светлана Станиславовна Матова в связи с получением предложения о переходе на другую работу и выполнением тех задач, которые были поставлены перед ней учредителем в лице комитета культуры области, с сегодняшнего дня будет занимать должность в системе органов исполнительной власти Волгоградской области.

Как пояснил глава комитета по культуре, Светлана Матова станет выполнять обязанности заместителя руководителя ведомства по охране культурного наследия.

Новый директор Волгоградской областной филармонии готов реализовывать те задачи, которые стоят перед учреждением.

— Нужно развивать культурно-информационную среду в Волгограде, чтобы город имел свой почерк и свое лицо и занимал определенные культурные позиции не только на территории нашего региона и Российской Федерации. Задачи определены и поставлены. Теперь остается только трудиться совместно над творческой частью, формировать новые программы, заниматься их популяризацией. Этим мы и будем заниматься вплотную. Мы будем стремиться к тому чтобы филармония стала брендом города, области, — поделился планами Станислав Малых.

Но главным сюрпризом начала нового концертного сезона станет концерт, который посвящен 30-летию прославленного коллектива Волгоградской областной филармонии и 80-летию со дня рождения его основателя Эдуарда Серова. В честь двух юбилеев артисты сделали подарок своим гостям: билеты на первый концерт сезона не продавались.

— Мы гордимся тем, что сделали пригласительные, потому что волгоградцы заждались хорошей музыки: все билеты, которые были отданы в публику, разлетелись за час. Сегодня мы ожидаем аншлаг. Рады, что люди соскучились по оркестру, и надеемся, что сегодня они услышат то, что хотели услышать, — отметил главный дирижер Волгоградского академического симфонического оркестра Андрей Аниханов.

От нового сезона все ждут только перемен к лучшему.

— Оркестр настроен позитивно, и я не сомневаюсь, что сегодня будет хороший концерт. Волгоград — крупный культурный центр, один из городов России, город-герой, и музыка здесь должна звучать всегда в качественном исполнении, чтобы приезжали в гости хорошие музыканты и чтобы на высоком уровне были и его коллективы. Волгоградский академический симфонический оркестр — один из лучших, и я надеюсь, что укрепив какие-то кадровые и финансовые позиции, чтобы люди имели достойную жизнь, можно будет укрепить и коллектив. Эра сомнений и каких-то недопониманий заканчивается. Теперь можно сосредоточиться на главных своих задачах — приходить к людям, быть просветителем и вдохновителем. Это основная функция музыкального искусства, — поделился художественный руководитель оркестра.

Андрей Аниханов также сообщил, что его коллектив готовит большую программу: концерты расписаны, афиши отпечатаны в типографии.

— В этом сезоне мы делаем упор на классику: будет больше представлено классическое романтическое направление. А дальше посмотрим, по чему публика соскучилась. Музыка должна звучать в сердцах людей, и, конечно, разная, — сообщил главный дирижер оркестра.

Волгоградцы услышат и орган: огромный инструмент установлен в здании Центрального концертного зала.