Единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» заработал в тестовом режиме во всех районах Нижегородской области с 1 ноября

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, эта опытная эксплуатация будет проводиться для наладки системы и её бесперебойной работы. На декабрь 2017 года запланировано государственное испытание системы в Нижегородской области.

При этом, для всех граждан Нижегородской области номер 112 будет доступен в любом районе области.

«Всё идет в соответствии с дорожными картами и графиками МЧС России», — отметил собеседник агентства.

Между тем, номера, которые ранее действовали (01, 02, 03, 04) продолжат работать и никаких изменений по ним не введено.

Напомним, единый номер «112» объединяет экстренные номера 01, 02, 03, 04. Теперь при возникновении чрезвычайных ситуаций, когда требуется привлечение не одного, а сразу нескольких специалистов служб быстрого реагирования, нижегородцы смогут набрать всего три цифры — 112. На единый номер вызова экстренных служб «112» можно как со стационарного телефона, так и с мобильного телефонов.