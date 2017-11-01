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15:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» заработал в тестовом режиме во всех районах Нижегородской области с 1 ноября

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области, в настоящее время проходит опытная эксплуатация «Системы-112».

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, эта опытная эксплуатация будет проводиться для наладки системы и её бесперебойной работы. На декабрь 2017 года запланировано государственное испытание системы в Нижегородской области.

При этом, для всех граждан Нижегородской области номер 112 будет доступен в любом районе области.

«Всё идет в соответствии с дорожными картами и графиками МЧС России», — отметил собеседник агентства.

Между тем, номера, которые ранее действовали (01, 02, 03, 04) продолжат работать и никаких изменений по ним не введено.

Напомним, единый номер «112» объединяет экстренные номера 01, 02, 03, 04. Теперь при возникновении чрезвычайных ситуаций, когда требуется привлечение не одного, а сразу нескольких специалистов служб быстрого реагирования, нижегородцы смогут набрать всего три цифры — 112. На единый номер вызова экстренных служб «112» можно как со стационарного телефона, так и с мобильного телефонов.

Ранее сообщалось, что резервный центр обработки вызовов системы 112 Нижегородской области планируется приобрести за 37 млн. рублей.

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