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15:35 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге скончался актер Сергей Кудрявцев

Звезда сериалов «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и т. д.

1 ноября после тяжелой болезни скончался известный петербургский актер Сергей Кудрявцев. Он работал в театре им. Ленсовета. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Сергею Кудрявцеву было 56 лет. Известность он получил после съемок в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и других.

Прощание с актером состоится в театре им. Ленсовета 3 ноября в полдень.

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