В Петербурге скончался актер Сергей Кудрявцев

1 ноября после тяжелой болезни скончался известный петербургский актер Сергей Кудрявцев. Он работал в театре им. Ленсовета. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Сергею Кудрявцеву было 56 лет. Известность он получил после съемок в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и других.