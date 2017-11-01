В Петербурге скончался актер Сергей Кудрявцев
Звезда сериалов «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей»
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Звезда сериалов «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей»
1 ноября после тяжелой болезни скончался известный петербургский актер Сергей Кудрявцев. Он работал в театре им. Ленсовета. Об этом сообщили в
Сергею Кудрявцеву было 56 лет. Известность он получил после съемок в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей» и других.
Прощание с актером состоится в театре им. Ленсовета 3 ноября в полдень.