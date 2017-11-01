В Волгоградской области подвели промежуточные итоги Года экологии

За прошедшие месяцы в регионе проведены многие мероприятия, налажен конструктивный диалог между природоохранными структурами и промышленными предприятиями. Эти и другие вопросы 1 ноября обсудили представители профильных ведомств, парламентарии, ученые на базе опорного технического университета.

С докладом выступил руководитель управления Росприроднадзора Сергей Васильев. Нарушений экологического законодательства стали выявлять меньше, что говорит о более взвешенном и ответственном подходе промышленников и природопользователей. При этом мероприятия, стартовавшие в 2017 году, продолжатся и в следующем году. Стратегия экологической безопасности, разработанная в регионе, рассчитана на несколько лет вперед.