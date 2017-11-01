6 ноября изменится расписание движения волгоградских электричек

Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, в связи с праздниками 6 ноября все электрички будут курсировать по расписанию «выходного дня».

Также отмечается, что 5 ноября не будут ходить пригородные поезда сообщением Качалино — Петров Вал — Качалино. Пассажиры смогут добраться в эти направления 6 ноября. Поезд № 6809 будет отправляться со ст. Качалино в 8:47, а электричка № 6806 со ст. Петров Вал в 14:17.