В Сочи объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в горах Сочи на отметках выше 1500 м.
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в горах Сочи на отметках выше 1500 м.
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Тем, кто оказался в районе схода лавин, не следует выходить в горы в снегопад и непогоду. Спасатели рассказали, что чаще всего снег сходит со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарников и деревьев — 20°, при крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.
МЧС опубликовало на своем сайте правила поведения при попадании под лавину. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам
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