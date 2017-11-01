В Сочи объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Источник: ЮГА.ру

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности.

Тем, кто оказался в районе схода лавин, не следует выходить в горы в снегопад и непогоду. Спасатели рассказали, что чаще всего снег сходит со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарников и деревьев — 20°, при крутизне более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

МЧС опубликовало на своем сайте правила поведения при попадании под лавину. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефонам 8 (861) 268−64−40 или 101.

Накануне в Сочи выпал сильный град, в Красной Поляне на высоте 1000 м температура опустилась до минусовой отметки и выпал снег. На курорте 1 ноября спрогнозировали дождь, усиление ветра с порывами до 20 м/с, в предгорьях возможны мокрый снег и гроза.

Как сообщали Юга.ру, накануне в горах Адыгеи выпал первый снег. На расчистку дорог вышла спецтехника.