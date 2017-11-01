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17:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Естественный прирост населения сократился в четыре раза в Иркутской области

Число жителей региона уменьшилось за девять месяцев на 2,9 тысячи человек.

Источник: Reuters

Естественный прирост населения сократился в четыре раза в Приангарье. По предварительной оценке, численность постоянного населения Иркутской области на 1 октября 2017 года составила 2,4 млн человек и уменьшилась за девять месяцев на 2,9 тысячи человек за счет миграционной убыли. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутскстата.

По сравнению с январем-сентябрем 2016 года число зарегистрированных родившихся снизилось на 11,2% и составило 24 тысячи ребенка, умерших — на 4,0% и составило 23,4 тысячи человек.

По сравнению с январем-сентябрем 2016 года число прибывших увеличилось на 6,0% и составило 50 тысяч человек, выбывших — на 3,1% — 53,5 тысячи, миграционная убыль сократилась на 26,2% и составила 3,4 тысячи человек.

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