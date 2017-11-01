В Иркутске выписали из больницы всех пострадавших в ЧП в доме престарелых

Ранее сообщалось, что 18 октября в Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек, в госпитализации из них нуждались девять. Трое пострадавших скончались в больнице от сопутствующих заболеваний, один пациент был направлен в хоспис, остальных забрали родственники.