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17:41 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутске выписали из больницы всех пострадавших в ЧП в доме престарелых

Последнего пациента, госпитализированного после пожара в иркутском доме престарелых, выписали из больницы домой, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона Татьяна Шкурская.

Ранее сообщалось, что 18 октября в Иркутске при пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек, в госпитализации из них нуждались девять. Трое пострадавших скончались в больнице от сопутствующих заболеваний, один пациент был направлен в хоспис, остальных забрали родственники.

«В среду из больницы был выписан последний пострадавший на пожаре. Пациента забрали домой родственники», — сказала Шкурская.

СУСК РФ по Иркутской области по факту пожара и смерти трех пострадавших завело несколько уголовных дел. Организатор пансионата для престарелых задержан.

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