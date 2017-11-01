Вернуться в Свердловскую область из-за рубежа пожелали 18 тысяч человек
Около 18 тыс. человек пожелали вернуться в Свердловскую область по программе переселения соотечественников, сообщила на
Около 18 тыс. человек пожелали вернуться в Свердловскую область по программе переселения соотечественников, сообщила на
«С 2006 года есть госпрограмма по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Российскую Федерацию. Свердловская область данную программу начала реализовывать с 2012 года, и на сегодняшний день порядка 18 тыс. наших соотечественников изъявили желание к нам переехать», — рассказала она.
По ее данным, в основном люди едут из стран ближнего зарубежья. Львиная доля приходится на Казахстан. Есть случаи, когда на Урал пожелали вернуться жители Германии и Израиля, однако они единичные. Изначально программа создавалась как механизм по привлечению высококвалифицированных специалистов, отметила Наталия Бордюгова. Речь идет о врачах, инженерах, педагогах, научных работниках. В последнее время активно привлекают и студенческую аудиторию.
«Анкет приходит очень много. “Добро” дается не всем. Рассматривается вопрос востребованности тех специалистов, которые к нам заявляются», — уточнила замглавы департамента.
Отметим, что завтра в Екатеринбурге пройдет совещание по вопросам реализации программы переселения соотечественников «Форум соотечественников — участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
В работе форума примут участие представители министерства труда и социальной защиты РФ, МВД России, органов исполнительной власти субъектов РФ, Института стран СНГ и других общественных организаций, а также ученые, независимые эксперты в области миграции. Для обсуждения вопросов реализации госпрограммы 37 регионов России — от Сахалина до Калининграда — направили своих представителей.