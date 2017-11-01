В центре Ростова несколько дней будут ограничивать движение

Как сказано в сообщении, 4 и 7 октября с 20:00 до 24:00 движение будет ограничено для подготовки к празднику, а 10 ноября с 08:00 до 13:00 — непосредственно для празднования.

Проезд 4 и 7 ноября закроют на Театральной площади и по улице Советской на участке от площади Театральная до улицы Каяни. В праздничный день также нельзя будет проехать по этим участкам и по еще двум — по Театральному проспекту на участке от Социалистической улицы до улицы М. Горького и по Большой Садовой на участке от проспекта Кировского до Театрального.