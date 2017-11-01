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16:13 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за снегопада и гололедицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за сильного снегопада в горах и гололедицы на дорогах, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

Информация основана на данных крымских метеорологов.

«В ближайшие 2−3 часа и до конца суток 1-го ноября в горах Крыма ожидается очень сильный снег, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности на дорогах. Особое внимание уделять безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим. МЧС рекомендует при поездках через Керченскую паромную переправу следить за изменениями в работе в онлайн-режиме на официальном сайте компании-оператора «Морская дирекция».

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