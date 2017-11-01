В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за снегопада и гололедицы

«В ближайшие 2−3 часа и до конца суток 1-го ноября в горах Крыма ожидается очень сильный снег, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности на дорогах. Особое внимание уделять безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим. МЧС рекомендует при поездках через Керченскую паромную переправу следить за изменениями в работе в онлайн-режиме на официальном сайте компании-оператора «Морская дирекция».