В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за снегопада и гололедицы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Экстренное предупреждение объявлено в Крыму
Информация основана на данных крымских метеорологов.
«В ближайшие 2−3 часа и до конца суток 1-го ноября в горах Крыма ожидается очень сильный снег, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности на дорогах. Особое внимание уделять безопасности детей и пожилых людей, быть внимательными к окружающим. МЧС рекомендует при поездках через Керченскую паромную переправу следить за изменениями в работе в