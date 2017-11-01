Горсуд Петербурга не стал возвращать Марсову полю статус гайд-парка
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости.
С 2012 года на Марсовом поле разрешалось проведение митингов и протестных акций с предварительным информированием, но без согласования с властями города. Общественный совет ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области после несанкционированной акции 12 июня на Марсовом поле предложил пересмотреть городской закон, определяющий это место как площадку для публичных мероприятий. Правительство
«Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении требований по административному исковому заявлению Александра Кобринского, Дмитрия Острякова, Александра Передрука и Алены Фурсовой к Правительству
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