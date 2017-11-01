Горсуд Петербурга не стал возвращать Марсову полю статус гайд-парка

Источник: РИА Новости

С 2012 года на Марсовом поле разрешалось проведение митингов и протестных акций с предварительным информированием, но без согласования с властями города. Общественный совет ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области после несанкционированной акции 12 июня на Марсовом поле предложил пересмотреть городской закон, определяющий это место как площадку для публичных мероприятий. Правительство Санкт-Петербурга в августе исключило Марсово поле, находящееся в центре города, из списка гайд-парков.

«Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении требований по административному исковому заявлению Александра Кобринского, Дмитрия Острякова, Александра Передрука и Алены Фурсовой к Правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим Постановления Правительства СПб от 17.08.2017 № 697 «О внесении изменений в постановление Правительства СПб от 24.12.2012 № 1363», — говорится в сообщении.