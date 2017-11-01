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16:21 (мск), источник: РИА Новости

Горсуд Петербурга не стал возвращать Марсову полю статус гайд-парка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в среду отказал в удовлетворении административного иска с требованием об отмене постановления правительства Петербурга об исключении Марсова поля из списка гайд-парков, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Источник: РИА Новости

С 2012 года на Марсовом поле разрешалось проведение митингов и протестных акций с предварительным информированием, но без согласования с властями города. Общественный совет ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области после несанкционированной акции 12 июня на Марсовом поле предложил пересмотреть городской закон, определяющий это место как площадку для публичных мероприятий. Правительство Санкт-Петербурга в августе исключило Марсово поле, находящееся в центре города, из списка гайд-парков.

«Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении требований по административному исковому заявлению Александра Кобринского, Дмитрия Острякова, Александра Передрука и Алены Фурсовой к Правительству Санкт-Петербурга о признании недействующим Постановления Правительства СПб от 17.08.2017 № 697 «О внесении изменений в постановление Правительства СПб от 24.12.2012 № 1363», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Заксобрания депутат фракции «Яблоко» городского парламента Борис Вишневский сообщал РИА Новости, что является одним из истцов. Данную информацию опровергла пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева. По её словам, в объяснениях истцов говорится, что «проводить мероприятия в Удельном парке не удобно, так как там одни белки живут».

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