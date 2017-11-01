В Воронеже отремонтируют «Гото Предестинацию»

Источник: РИА "Воронеж"

Казенное учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» объявило о поиске подрядчика для ремонта корабля-музея «Гото Предестинация» и судна «Причал 1». Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок во вторник, 31 октября. Максимальная цена контракта составит 1,96 млн рублей. Средства направят из бюджета Воронежской области.

Подрядчик заменит на «Гото Предестинации» обивку из смоленой парусины, пушечный такелаж, крышки орудийных портов и канаты. Рабочие покроют борт корабля-музея и служебные помещения защитными средствами. Как рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе закупок казенного учреждения, ремонт корабля был запланирован. Следующие работы проведут через год после окончания ремонта.

На «Причале 1» покрасят трапы, металлическую палубу, мачты освещения и привальный брус. Материалы, которые используют во время ремонта, должны быть изготовлены на промышленном производстве. Работы выполнят до 15 декабря 2017 года.

Подать заявку на участие в тендере можно до 9:00 среды, 8 ноября. Аукцион состоится в понедельник, 13 ноября.

Справка «РИА Воронеж»

«Гото Предестинация» («Божье Предвидение») — первый русский парусный линейный корабль, который построили по проекту Петра I. Строительство двухпалубного 58-пушечного судна началось в 1698-м году, а в 1700-м «Гото Предестинацию» спустили на воду. Корабль воевал на Азове. В 1712-м году его продали туркам. В 1718-м линкор признали непригодным и продали на слом.