В Воронеже отремонтируют «Гото Предестинацию»
Подрядчик заменит обивку из смоленой парусины, пушечный такелаж и канаты.
Подрядчик заменит обивку из смоленой парусины, пушечный такелаж и канаты.
Казенное учреждение «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» объявило о поиске подрядчика для ремонта
Подрядчик заменит на «Гото Предестинации» обивку из смоленой парусины, пушечный такелаж, крышки орудийных портов и канаты. Рабочие покроют борт
На «Причале 1» покрасят трапы, металлическую палубу, мачты освещения и привальный брус. Материалы, которые используют во время ремонта, должны быть изготовлены на промышленном производстве. Работы выполнят до 15 декабря 2017 года.
Подать заявку на участие в тендере можно до 9:00 среды, 8 ноября. Аукцион состоится в понедельник, 13 ноября.
Справка «РИА Воронеж»
«Гото Предестинация» («Божье Предвидение») — первый русский парусный линейный корабль, который построили по проекту Петра I. Строительство двухпалубного 58-пушечного судна началось в 1698-м году, а в 1700-м «Гото Предестинацию» спустили на воду. Корабль воевал на Азове. В 1712-м году его продали туркам. В 1718-м линкор признали непригодным и продали на слом.
Правительство Воронежской области решило построить ходовую копию «Божьего предвидения» в 2009-м году. Фактически строительство началось с марта 2011 года. Металлическое основание первого петровского линкора изготовили на судостроительном заводе в Павловске, а деревянный корпус — сделали на карельской верфи «Варяг».