Ограничения движения трамваев в центре Нижнего Новгорода продлены до 4 ноября
Ограничения движения трамваев в центре Нижнего Новгорода продлены до 4 ноября 2017 года. Об этом сообщает
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Ограничения движения трамваев в центре Нижнего Новгорода продлены до 4 ноября 2017 года. Об этом сообщает
В связи продолжением ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Октябрьской и Большой Покровской продляются ограничения в движении трамваев по маршрутам №№ 1, 2, 11 и 21 до 06.00 4 ноября.
Движение трамваев будет организовано по следующим схемам: маршрут № 1 «Московский вокзал — улица Маслякова» и обратно; маршрут № 2 «Черный пруд — улица Маслякова» и обратно; маршрут № 21 «Парк Дубки — улица Маслякова» и обратно.
Движение трамваев по маршруту № 11 будет временно закрыто.
Напомним, изначально планировалось, что ограничения будут отменены 28 октября.