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18:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Ограничения движения трамваев в центре Нижнего Новгорода продлены до 4 ноября

Ограничения движения трамваев в центре Нижнего Новгорода продлены до 4 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 1 ноября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В связи продолжением ремонта трамвайных путей на пересечении улиц Октябрьской и Большой Покровской продляются ограничения в движении трамваев по маршрутам №№ 1, 2, 11 и 21 до 06.00 4 ноября.

Движение трамваев будет организовано по следующим схемам: маршрут № 1 «Московский вокзал — улица Маслякова» и обратно; маршрут № 2 «Черный пруд — улица Маслякова» и обратно; маршрут № 21 «Парк Дубки — улица Маслякова» и обратно.

Движение трамваев по маршруту № 11 будет временно закрыто.

Напомним, изначально планировалось, что ограничения будут отменены 28 октября.

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