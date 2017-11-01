Новорождённому в Нижегородской области провели уникальную операцию

Согласно информации, уникальную операцию одномесячному малышу проводили врачи ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница».
Отмечается, что ранее лапароскопические технологии применялись лишь в некоторых крупных городах и в Москве. Существует и широко используется в детских стационарах Нижнего Новгорода ещё и классическое оперативное вмешательство (пилоромиотомия по Фреде-Веберу-Рамштедту).
Однако, преимуществом лапароскопического метода, кроме косметического эффекта, является также быстрое восстановление ребенка с его адаптацией к питанию через зонд или специальную систему, что возможно благодаря минимальной операционной травме.
Напомним, расходы на здравоохранение в Нижегородской области на 2018 год планируется увеличить до 23,1 млрд. рублей.
Пилоростеноз — это врожденное заболевание детей в возрасте преимущественно от 1 до 3 месяцев, приводит к истощению ребенка, тяжелым электролитным расстройствам (ограничение в еде и потреблении жидкостей).