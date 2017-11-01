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18:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Новорождённому в Нижегородской области провели уникальную операцию

Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, впервые в регионе проведена лапароскопическая пилоромиотомия (операция для снижения проявлений врожденного пилоростеноза) для новорожденного.

Согласно информации, уникальную операцию одномесячному малышу проводили врачи ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница».

Отмечается, что ранее лапароскопические технологии применялись лишь в некоторых крупных городах и в Москве. Существует и широко используется в детских стационарах Нижнего Новгорода ещё и классическое оперативное вмешательство (пилоромиотомия по Фреде-Веберу-Рамштедту).

Однако, преимуществом лапароскопического метода, кроме косметического эффекта, является также быстрое восстановление ребенка с его адаптацией к питанию через зонд или специальную систему, что возможно благодаря минимальной операционной травме.

Напомним, расходы на здравоохранение в Нижегородской области на 2018 год планируется увеличить до 23,1 млрд. рублей.

СПРАВКА

Пилоростеноз — это врожденное заболевание детей в возрасте преимущественно от 1 до 3 месяцев, приводит к истощению ребенка, тяжелым электролитным расстройствам (ограничение в еде и потреблении жидкостей).

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