Ученые определили параметры «идеального» женского лица

Источник: РИА Новости

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованое в журнале Aestethic Surgery Journal.

«Понятие “математической красоты” подразумевает, что есть идеальные контуры лица, размеры и соотношения частей, в совокупности делающих его гармоничным, сбалансированным и привлекательным. Лицо сердцевидной формы воплощает в себе идеал молодости и является основным ориентиром для омолаживающей хирургии», — пояснил один из авторов исследования, хирург Аллан Валк (Allan Wulc).

Проанализировав фотографии 55 знаменитостей, исследователи установили параметры «идеала» красоты женского лица. По их версии, расстояние между глазами в идеале должно составлять 59,2 миллиметра, между зрачками — 59,2 миллиметра, а между глазами и скулами — 13,1 миллиметра. Длина носа на «математически идеальном» лице составляет 43,6 миллиметра.

Всего было определено 13 метрик, однако «статистически значимыми» для привлекательности ученые считают только восемь.