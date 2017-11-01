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18:08 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже ремонт развязки на улице 9 Января затягивается

В конце октября на улице 9 Января подрядчики должны были завершить строительство путепровода, ведущего из Воронежа в Семилуки. Однако этого не произошло.

Источник: РИА "Новости"

Также пока трудно сказать, успеют ли дорожники построить второй путепровод к обещанному сроку — к концу ноября. В пресс-службе мэрии уверяют, что работы находятся на стадии завершения, однако проехать в двух направлениях воронежцы смогут не ранее Нового года.

Напомним, что в августе этого года мэр Воронежа попросил подрядчика ускорить процесс строительства развязки на улице 9 Января путем составления более плотного графика на зимний период. По мнению градоначальника, это позволит сдать объект в эксплуатацию раньше, чем планировалось. Пока завершение реконструкции намечено на декабрь 2018 года.

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