В Воронеже ремонт развязки на улице 9 Января затягивается
В конце октября на улице 9 Января подрядчики должны были завершить строительство путепровода, ведущего из Воронежа в Семилуки. Однако этого не произошло.
В конце октября на улице 9 Января подрядчики должны были завершить строительство путепровода, ведущего из Воронежа в Семилуки. Однако этого не произошло.
Также пока трудно сказать, успеют ли дорожники построить второй путепровод к обещанному сроку — к концу ноября. В
Напомним, что в августе этого года мэр Воронежа попросил подрядчика ускорить процесс строительства развязки на улице 9 Января путем составления более плотного графика на зимний период. По мнению градоначальника, это позволит сдать объект в эксплуатацию раньше, чем планировалось. Пока завершение реконструкции намечено на декабрь 2018 года.