В Воронеже ремонт развязки на улице 9 Января затягивается

Также пока трудно сказать, успеют ли дорожники построить второй путепровод к обещанному сроку — к концу ноября. В пресс-службе мэрии уверяют, что работы находятся на стадии завершения, однако проехать в двух направлениях воронежцы смогут не ранее Нового года.