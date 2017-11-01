Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США взбешены: ракеты Ким Чен Ыну построила Украина - СМИ
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
На 57-м году жизни умер актер Сергей Кудрявцев
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
Александр Балуев сказал, что произошло в Калининграде - СМИ
«Без лишнего шума»: СМИ о войсках США у границ РФ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Какими будут ставки по ипотеке в следующем году
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
17:36 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде наградили 100-тысячного владельца транспортной карты «Волна»

Счастливый обладатель выиграл возможность до конца года бесплатно ездить на любом муниципальном транспорте.

Им стал волгоградский фотограф Максим Стульцев, который выиграл в конкурсе на тему «Мой любимый транспорт». Победителю вручили карту «Волна», выполненную в дизайне, который предложили волгоградцы.

— Очень приятно получить в подарок единый проездной билет до конца года, и вдвойне приятно обладать 100-тысячной транспортной картой, — поделился Максим Стульцев. — Теперь не придется греметь мелочью во время поездок на работу. Я думаю, за такой формой оплаты поездок будущее. Крупную купюру кондуктору автобуса или трамвая передавать не всегда удобно, а мелких денег часто нет с собой. Ведь почти во всех магазинах и кафе можно расплатиться банковской картой, и необходимости носить с собой наличные практически нет.

Отметим, что с начала года удобство использования транспортной карты «Волна» оценили уже 100 тысяч волгоградцев. Они пользуются ими в качестве электронного кошелька, безлимитного проездного билета на месяц, в том числе, единого и подключают услугу «60 минут». С помощью карты можно оплатить проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. Приобрести документ можно в 126 стационарных пунктах: это сервисный центр «Волна» на ул. Советская, 7, кассы МУП «Метроэлектротранс», киоски ОАО «Союзпечать», отделения ФГУП «Почта России», филиалы ООО «ТАВС Волга», касса Центрального автовокзала и дополнительный пункт в стенах ВолгГТУ, а также у кондукторов порядка 270 комфортабельных автобусов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В деле об убийстве двух волжанок появились новые обстоятельства
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на Трампа
Трамп призвал закрыть лотерею грин-карт после теракта
Шесть бомбардировщиков РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии
Подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек
Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь