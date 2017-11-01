В Волгограде наградили 100-тысячного владельца транспортной карты «Волна»
Счастливый обладатель выиграл возможность до конца года бесплатно ездить на любом муниципальном транспорте.
Счастливый обладатель выиграл возможность до конца года бесплатно ездить на любом муниципальном транспорте.
Им стал волгоградский фотограф Максим Стульцев, который выиграл в конкурсе на тему «Мой любимый транспорт». Победителю вручили карту «Волна», выполненную в дизайне, который предложили волгоградцы.
— Очень приятно получить в подарок единый проездной билет до конца года, и вдвойне приятно обладать 100-тысячной транспортной картой, — поделился Максим Стульцев. — Теперь не придется греметь мелочью во время поездок на работу. Я думаю, за такой формой оплаты поездок будущее. Крупную купюру кондуктору автобуса или трамвая передавать не всегда удобно, а мелких денег часто нет с собой. Ведь почти во всех магазинах и кафе можно расплатиться банковской картой, и необходимости носить с собой наличные практически нет.
Отметим, что с начала года удобство использования транспортной карты «Волна» оценили уже 100 тысяч волгоградцев. Они пользуются ими в качестве электронного кошелька, безлимитного проездного билета на месяц, в том числе, единого и подключают услугу «60 минут». С помощью карты можно оплатить проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах. Приобрести документ можно в 126 стационарных пунктах: это сервисный центр «Волна» на ул. Советская, 7, кассы МУП «Метроэлектротранс», киоски ОАО «Союзпечать», отделения ФГУП «Почта России», филиалы ООО «ТАВС Волга», касса Центрального автовокзала и дополнительный пункт в стенах ВолгГТУ, а также у кондукторов порядка 270 комфортабельных автобусов.