В Волгограде наградили 100-тысячного владельца транспортной карты «Волна»

Им стал волгоградский фотограф Максим Стульцев, который выиграл в конкурсе на тему «Мой любимый транспорт». Победителю вручили карту «Волна», выполненную в дизайне, который предложили волгоградцы.

— Очень приятно получить в подарок единый проездной билет до конца года, и вдвойне приятно обладать 100-тысячной транспортной картой, — поделился Максим Стульцев. — Теперь не придется греметь мелочью во время поездок на работу. Я думаю, за такой формой оплаты поездок будущее. Крупную купюру кондуктору автобуса или трамвая передавать не всегда удобно, а мелких денег часто нет с собой. Ведь почти во всех магазинах и кафе можно расплатиться банковской картой, и необходимости носить с собой наличные практически нет.