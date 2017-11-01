В медучреждениях Волгограда пройдет акция «Подари мне жизнь»

Как сообщает пресс-служба областного комитета здравоохранения, основная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к вопросам рождаемости. Акция направлена на профилактику абортов, а также на сохранение семейных ценностей и традиций.
К слову, профилактике абортов в Волгоградской области уделяется большое внимание. Так, благодаря доабортному консультированию за год удалось сохранить более 1000 жизней.
Добавим, что поддержка материнства и детства является приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной губернатором. Работа с семьями осуществляется комплексно. В центре внимания — молодые семьи и беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Специалисты пунктов проходят специальное обучение для оказания психологических и юридических консультаций, в каждом случае они стараются найти индивидуальный подход.