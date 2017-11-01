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17:49 (мск), источник: Калининград.Ru

Новой набережной возле стадиона на Острове официально присвоили название

Депутаты Горсовета официально присвоили название набережной на Острове. Вопрос рассматривали на заседании представительного органа в среду, 1 ноября.

Источник: Калининград.Ru

Для набережной, которая находится в непосредственной близости от стадиона, утвердили название Парадная. Протяжённость нового объекта улично-дорожной сети составляет 839 метров.

Набережная включает причал длиной 70 метров. Вдоль неё также обустроили двухполосную проезжую часть и велодорожку. Стоимость строительства объекта составила 1,37 млрд рублей.

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