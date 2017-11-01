Новой набережной возле стадиона на Острове официально присвоили название
Депутаты Горсовета официально присвоили название набережной на Острове. Вопрос рассматривали на заседании представительного органа в среду, 1 ноября.
Депутаты Горсовета официально присвоили название набережной на Острове. Вопрос рассматривали на заседании представительного органа в среду, 1 ноября.
Для набережной, которая находится в непосредственной близости от стадиона, утвердили название Парадная. Протяжённость нового объекта
Набережная включает причал длиной 70 метров. Вдоль неё также обустроили двухполосную проезжую часть и велодорожку. Стоимость строительства объекта составила 1,37 млрд рублей.