Молдаване и румыны будут вместе патрулировать границу
Контроль госграницы на двоих: на
Контроль госграницы на двоих: на
КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. Генеральные инспектораты пограничной полиции при МВД Молдовы и Румынии будут проводить совместное патрулирование все территории государственной границы. Правительство приняло решение инициировать переговоры по заключению соответствующего протокола.
В кабмине считают, что деятельность смешанных групп по патрулированию значительно повысит потенциал для обеспечения безопасности на
Власти Молдовы и Румынии проводят скоординированное патрулирование на реке Прут с 2012 года. Наша страна осуществляет совместное патрулирование и на государственной границы с Украиной.