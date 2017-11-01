Ночь искусств в 2017 году в Крыму: программа мероприятий

Жителей и гостей Крыма, не представляющих свою жизнь без искусства, ждет потрясающее предложение. В самых популярных музеях и дворцах полуострова 4 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Ценители прекрасного смогут посмотреть выдающиеся экспонаты, прогуляться по старинным кабинетам, в которых дела государственной важности решали цари, посмотреть исторические фильмы и поучаствует в различных вечерних экскурсиях. Изюминка акции в том, что мероприятия будут проходить не только днем, но и ночью.

Ласточкино гнездо.

В замке «Ласточкино гнездо» каждый час с 11.00 до 16.00 будут проводить бесплатные экскурсии по дворцу. Посетителям расскажут историю дворца.

Вечером с 18.00 до 21.00 гостей ждет кинопоказ фильма «Стена» по мотивам одноименного историко-приключенческого романа министра культуры РФ Владимира Мединского, а затем познавательная беседа на тему: «Многонациональный Крым: история и культура народов, проживающих в Крыму».

Адрес: Ялта, пгт. Гаспра.

Ливадийский дворец.

Праздничная программа начнется в 18.00 с моноспектакля по мотивам произведений Марины Цветаевой. Действо, рассчитанное на 50 минут, является авторским прочтением произведений поэтессы в исполнении артистки Лилии Шиловой.

В это время в Ливадийском дворце стартует экскурсионная программа с реконструкцией обстановки февраля 1945 года.

— Главы государств-союзников — Рузвельт, Черчилль и Сталин, в восковом исполнении будут встречать гостей на своих местах, — отмечает турпортал Крыма. — Экскурсия продлится до 20.00, после чего пройдет показ фильма.

В это же время в Ливадийском дворце стартует экскурсионная программа с реконструкцией обстановки февраля 1945 года.

— Главы государств-союзников — Рузвельт, Черчилль и Сталин, в восковом исполнении будут встречать гостей на своих местах, — отмечает турпортал Крыма. — Экскурсия продлится до 20.00, после чего пройдет показ фильма.

Адрес: Ливадия, ул. Батурина, 44-а.

Воронцовский дворец.

С 10.00 до 12.00 в конференц-зале пройдут лекции «Всю прелесть ты видишь природы» и «М. С Воронцов — герой Отечественной войны 1812 года». По окончании лекций посетителей ждет мастер-класс по технике канзаши в Хозяйственном корпусе.

На втором этаже Шуваловского корпуса с 13.00 до 14.00 можно будет посетить лекцию: «Крым в произведениях русских и советских художников».

— Главным украшением вечера станет праздничный концерт в Северном Парадном дворе «Мистерии диабазового замка», посвященный закрытию туристического сезона. Начало в 18.00, — уточнили в администрации Ялты. — Для гостей и жителей Алупки весь день будет открыта для посещения экспозиция «Парадные залы Главного корпуса Воронцовского дворца».

Адрес: Алупка, Дворцовое шоссе, 18.

Ханский дворец.

В Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике 4 ноября решили проводить театрализованные экскурсии.

— Гостей в экспозиционных залах будут встречать национальными песнями и танцами, — сообщает туристический портал Крыма.

В 17.00 в здании «Зынджырлы медресе» начнется концерт. Там же для обозрения откроется археологическая выставка «Столовая посуда Юго-Западного Крыма I—XVIII вв. еков», состоящая из более 200 предметов из стекла, фаянса и керамики.

Вход свободный.

Адрес: Бахчисарай, ул. Речная, 133.

Художественный музей в Симферополе.

C 18.00 до 24.00 гости смогут поучаствовать в мастер-классах по акварели, витражной росписи, песочной анимации, пластилиновой живописи. Также будут работать фотозона и инсталляция «Ленин в октябре», приуроченные к 100-летию революции 1917 года в России, персональная выставка Надежды Терtхиной.

В завершении акции будет проведен концерт классической гитарной музыки в исполнении Сергея Работягова, дипломанта республиканских, всесоюзных и международных фестивалей гитарной музыки.

Адрес: Симферополь, ул. Долгоруковская, 35.

Дача Функа в Судаке.

В Судаке 4 ноября в музее «Дача Функа» пройдут лекции и фотовыставки. Посетители смогут познакомиться с репродукциями картин Айвазовского, посвященных Судаку, вторая выставка состоит из фотокопий открыток с изображением лютеранской кирхи в селе Уютном. Начало в 18.00. Вход свободный.

Адрес: Судак, ул. Набережная, 11.

Галерея им. Айвазовского в Феодосии.

С 16.00 до 16.30 пройдут экскурсии, которые будут интересны, как взрослым, так и детям в возрасте 6−10 лет.

В 16.40 состоится открытие выставки лучших детских рисунков, которые создавались в течение года и посвящены 200-летию Айвазовского.

С 17.00 до 21.00 посетить все желающие смогут бесплатно посетить галерею.