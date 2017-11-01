Ночь искусств в 2017 году в Крыму: программа мероприятий
Всероссийская акция «Ночь искусств» стартует в городах Крыма 4 ноября.
Всероссийская акция «Ночь искусств» стартует в городах Крыма 4 ноября.
Жителей и гостей Крыма, не представляющих свою жизнь без искусства, ждет потрясающее предложение. В самых популярных музеях и дворцах полуострова 4 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Ценители прекрасного смогут посмотреть выдающиеся экспонаты, прогуляться по старинным кабинетам, в которых дела государственной важности решали цари, посмотреть исторические фильмы и поучаствует в различных вечерних экскурсиях. Изюминка акции в том, что мероприятия будут проходить не только днем, но и ночью.
Ласточкино гнездо.
В замке «Ласточкино гнездо» каждый час с 11.00 до 16.00 будут проводить бесплатные экскурсии по дворцу. Посетителям расскажут историю дворца.
Вечером с 18.00 до 21.00 гостей ждет кинопоказ фильма «Стена» по мотивам одноименного
Адрес: Ялта, пгт. Гаспра.
Ливадийский дворец.
Праздничная программа начнется в 18.00 с моноспектакля по мотивам произведений Марины Цветаевой. Действо, рассчитанное на 50 минут, является авторским прочтением произведений поэтессы в исполнении артистки Лилии Шиловой.
В это время в Ливадийском дворце стартует экскурсионная программа с реконструкцией обстановки февраля 1945 года.
— Главы
В это же время в Ливадийском дворце стартует экскурсионная программа с реконструкцией обстановки февраля 1945 года.
— Главы
Адрес: Ливадия, ул. Батурина, 44-а.
Воронцовский дворец.
С 10.00 до 12.00 в
На втором этаже Шуваловского корпуса с 13.00 до 14.00 можно будет посетить лекцию: «Крым в произведениях русских и советских художников».
— Главным украшением вечера станет праздничный концерт в Северном Парадном дворе «Мистерии диабазового замка», посвященный закрытию туристического сезона. Начало в 18.00, — уточнили в администрации Ялты. — Для гостей и жителей Алупки весь день будет открыта для посещения экспозиция «Парадные залы Главного корпуса Воронцовского дворца».
Адрес: Алупка, Дворцовое шоссе, 18.
Ханский дворец.
В Бахчисарайском
— Гостей в экспозиционных залах будут встречать национальными песнями и танцами, — сообщает туристический портал Крыма.
В 17.00 в здании «Зынджырлы медресе» начнется концерт. Там же для обозрения откроется археологическая выставка «Столовая посуда
Вход свободный.
Адрес: Бахчисарай, ул. Речная, 133.
Художественный музей в Симферополе.
C 18.00 до 24.00 гости смогут поучаствовать в
В завершении акции будет проведен концерт классической гитарной музыки в исполнении Сергея Работягова, дипломанта республиканских, всесоюзных и международных фестивалей гитарной музыки.
Адрес: Симферополь, ул. Долгоруковская, 35.
Дача Функа в Судаке.
В Судаке 4 ноября в музее «Дача Функа» пройдут лекции и фотовыставки. Посетители смогут познакомиться с репродукциями картин Айвазовского, посвященных Судаку, вторая выставка состоит из фотокопий открыток с изображением лютеранской кирхи в селе Уютном. Начало в 18.00. Вход свободный.
Адрес: Судак, ул. Набережная, 11.
Галерея им. Айвазовского в Феодосии.
С 16.00 до 16.30 пройдут экскурсии, которые будут интересны, как взрослым, так и детям в возрасте 6−10 лет.
В 16.40 состоится открытие выставки лучших детских рисунков, которые создавались в течение года и посвящены 200-летию Айвазовского.
С 17.00 до 21.00 посетить все желающие смогут бесплатно посетить галерею.
Адрес: Феодосия ул. Галерейная, 2.