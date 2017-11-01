Симоньян попала в число самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

Источник: РИА "Новости"

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира. Возглавила список канцлер Германии Ангела Меркель. Новичком в рейтинге стала главный редактор телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян: она заняла 52-ю строчку.

«Еще в прошлом году большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в кругах технологий, политики и медиа», — пишет издание.