Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах к 17-летней
Актера Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах к 17-летней девушке, пишет The Guardian.
Актера Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах к 17-летней девушке, пишет The Guardian.
Как утверждается, артист повел себя неподобающим образом на съемочной площадке телефильма «Смерть коммивояжера» в 1985 году.
По словам Хантер, Хоффман открыто с ней флиртовал, говорил о сексе с ней и в ее присутствии, а также пытался приставать.
Со своей стороны, актер заявил, что уважает женщин. По словам Хоффмана, он чувствует себя ужасно
«Мне жаль. Это не отражает то, кем я являюсь», — добавил артист.
Ранее сообщалось, что мексиканский актер Роберто Кавазос обвинил своего голливудского коллегу Кевина Спейси в сексуальных домогательствах.