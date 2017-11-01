Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах к 17-летней

Источник: AP 2017

Как утверждается, артист повел себя неподобающим образом на съемочной площадке телефильма «Смерть коммивояжера» в 1985 году.

Об этом рассказала писательница Анна Грэм Хантер, которая работала на съемках картины интерном. Тогда ей было 17 лет.

По словам Хантер, Хоффман открыто с ней флиртовал, говорил о сексе с ней и в ее присутствии, а также пытался приставать.

Со своей стороны, актер заявил, что уважает женщин. По словам Хоффмана, он чувствует себя ужасно из-за того, что какие-то его возможные поступки заставили Хантер оказаться в «некомфортной ситуации».

«Мне жаль. Это не отражает то, кем я являюсь», — добавил артист.