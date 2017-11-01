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18:08 (мск), источник: Газета.Ру

Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах к 17-летней

Актера Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах к 17-летней девушке, пишет The Guardian.

Источник: AP 2017

Как утверждается, артист повел себя неподобающим образом на съемочной площадке телефильма «Смерть коммивояжера» в 1985 году.

Об этом рассказала писательница Анна Грэм Хантер, которая работала на съемках картины интерном. Тогда ей было 17 лет.
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По словам Хантер, Хоффман открыто с ней флиртовал, говорил о сексе с ней и в ее присутствии, а также пытался приставать.

Со своей стороны, актер заявил, что уважает женщин. По словам Хоффмана, он чувствует себя ужасно из-за того, что какие-то его возможные поступки заставили Хантер оказаться в «некомфортной ситуации».

«Мне жаль. Это не отражает то, кем я являюсь», — добавил артист.

Ранее сообщалось, что мексиканский актер Роберто Кавазос обвинил своего голливудского коллегу Кевина Спейси в сексуальных домогательствах.

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