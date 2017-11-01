Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США взбешены: ракеты Ким Чен Ыну построила Украина - СМИ
США взбешены: ракеты Ким Чен Ыну построила Украина - СМИ
Кто сегодня имеет право на получение квартиры за счет государства
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ ряде штатов США и стран ЕС графа о согласии на посмертное донорство существует в водительских правах или страховом свидетельстве
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
Александр Балуев сказал, что произошло в Калининграде - СМИ
«Без лишнего шума»: СМИ о войсках США у границ РФ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Сати Казанова опубликовала новые фото со свадьбы - СМИ
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
18:12 (мск), источник: Prokazan.ru

МВД РТ о скандале с депутатом: Сотрудник ГИБДД действовал в соответствии с законом

В МВД Татарстана прокомментировали историю с депутатом Госдумы Фатихом Сибагатуллиным, которого остановил сотрудник ГИБДД, после чего политик назвал его на совещании парламента «маленьким лейтенантиком» и «шпингалетом», по данным правоохранительных органов, инспектор действовал в соответствии с законом, сообщили в ведомстве.

Источник: Prokazan.ru

— 27 октября в Казани на перекрестке улиц Кремлевская набережная — Саид-Галеева инспектор ДПС в ходе осуществления контроля за дорожным движением и мероприятий по профилактике преступлений террористической направленности остановил Mercedes-Benz.

После проверки документов сотрудник ГИБДД предложил водителю осмотреть багажное отделение автомобиля на факт перевозки запрещенных предметов, на что тот согласился. После осмотра багажника из автомобиля вышел пассажир, продемонстрировавший удостоверение депутата Государственной Думы РФ, после чего автомобиль продолжил движение, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее этот инцидент прокомментировали в Госдуме. Зампредседателя комиссии по вопросам депутатской этики Николай Иванов призвал депутатов «вести себя чрезвычайно корректно, зная, что за вами стоят десятки тысяч избирателей. А культура у человека воспитывается годами. Как была воспитана культура, соответственно, так человек и поступает».

Депутат Сибагатуллин возмутился, что его автомобиль в нарушении депутатской неприкосновенности остановил для досмотра лейтенант ГИБДД.

 — Написано «Госдума», а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: «Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!», — говорил Сибагатуллин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Претендентке на пост президента России из Казани припомнили обнаженку в 90-х
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на Трампа
Трамп призвал закрыть лотерею грин-карт после теракта
Шесть бомбардировщиков РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии
Подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек
Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь