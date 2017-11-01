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18:00 (мск), источник: Интерфакс

Восстановительные работы на поврежденных в Крыму газопроводах завершены

1 ноября. Interfax-Russia.ru — Специалисты закончили аварийно-восстановительные работы на двух газопроводах, поврежденных ранее в среду на юге Крыма, голубое топливо вскоре подадут в дома жителей региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Аварийно-восстановительные работы завершены. Ведутся работы по подаче газа в котельные, параллельно начаты работы по его пуску в жилой фонд», — написал С. Аксенов на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Власти Крыма ранее сообщили о повреждении двух газопроводов и опоры ЛЭП, не исключив диверсию. Без голубого топлива остались около трех тысяч человек.

Газ обещали подать в среду вечером, а работы по восстановлению объектов электроснабжения завершить через трое суток.

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