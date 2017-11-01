Восстановительные работы на поврежденных в Крыму газопроводах завершены

«Аварийно-восстановительные работы завершены. Ведутся работы по подаче газа в котельные, параллельно начаты работы по его пуску в жилой фонд», — написал С. Аксенов на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Власти Крыма ранее сообщили о повреждении двух газопроводов и опоры ЛЭП, не исключив диверсию. Без голубого топлива остались около трех тысяч человек.