Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США взбешены: ракеты Ким Чен Ыну построила Украина - СМИ
США взбешены: ракеты Ким Чен Ыну построила Украина - СМИ
Неудачная сделка помогла 23-летнему россиянину создать фабрику
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»
Нужна ли графа о посмертном донорстве в паспорте россиянВ ряде штатов США и стран ЕС графа о согласии на посмертное донорство существует в водительских правах или страховом свидетельстве
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
СМИ: Элитные войска США «без лишнего шума» оказались у границ РФ
«Накроем Россию куполом» — Коротченко о силе С-500
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
СМИ: в РФ создали оружие для мгновенной нейтрализации террористов
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
17:58 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе общественный транспорт изменит маршруты движения в четверг и пятницу

С 07.00 до 17.00 2-го и 3-го ноября будет приостановлено движение на улице 31 августа 1989 на отрезке между улицами Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони и Александр Пушкин.

Источник: Actualitati.md

Об этом сообщила примэрия муниципия Кишинев, отметив, что на данном участке будут проходить работы по по очистке и вырубке деревьев. Профильные службы планируют очистить 58 деревьев и вырубить 2 больных дерева, которые утратили эстетическую привлекательность. Во время работ дорожное движение, в том числе общественного транспорта, на этом участке будет закрыто. Последний будет перенаправлен следующим образом.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ.

7, 11, 16 и 25 с улицы Митрополит Г. Бэнулеску Бодони по улицам Алексей Матеевич, Александр Пушкин и далее по установленным маршрутам. 30 с бульвара Штефан чел Маре по улицам Василе Александри, Александр Пушкин, Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

АВТОБУСЫ.

20, 26 с улицы Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони по улицам Михаил Когэлничану, Александр Пушкин и далее по установленным маршрутам.

МИКРОАВТОБУСЫ.

101, 103, 114 с улицы 31 августа 1989 по улице Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, Михаил Когэлничану, Александр Пушкин, 31 августа 1989 и далее по установленным маршрутам. Водителей просят соблюдать временно установленные дорожные указатели.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Вспышку африканской чумы свиней выявили в Молдове на границе с Украиной
Глава Роскомнадзора разъяснил суть закона об анонимайзерах
Пять ударов по «руке Москвы»: как идет охота на Трампа
Трамп призвал закрыть лотерею грин-карт после теракта
Шесть бомбардировщиков РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии
Подполковника МВД осудили за взятку от ОПГ, убившей 60 человек
Во Владимирской области озеро ушло под землю вместе с рыбой
Netflix собралась снять спин-офф «Карточного домика»
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Женщина забеременела во время беременности Сообщается, что подобные случаи происходят очень редко.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь