В Кишиневе общественный транспорт изменит маршруты движения в четверг и пятницу
С 07.00 до 17.00 2-го и 3-го ноября будет приостановлено движение на улице 31 августа 1989 на отрезке между улицами Митрополит Г.
С 07.00 до 17.00 2-го и 3-го ноября будет приостановлено движение на улице 31 августа 1989 на отрезке между улицами Митрополит Г.
Об этом сообщила примэрия муниципия Кишинев, отметив, что на данном участке будут проходить работы по по очистке и вырубке деревьев. Профильные службы планируют очистить 58 деревьев и вырубить 2 больных дерева, которые утратили эстетическую привлекательность. Во время работ дорожное движение, в том числе общественного транспорта, на этом участке будет закрыто. Последний будет перенаправлен следующим образом.
ТРОЛЛЕЙБУСЫ.
7, 11, 16 и 25 с улицы Митрополит Г. Бэнулеску Бодони по улицам Алексей Матеевич, Александр Пушкин и далее по установленным маршрутам. 30 с бульвара Штефан чел Маре по улицам Василе Александри, Александр Пушкин, Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.
АВТОБУСЫ.
20, 26 с улицы Митрополит Гавриил
МИКРОАВТОБУСЫ.
101, 103, 114 с улицы 31 августа 1989 по улице Митрополит Г.