В Кишиневе общественный транспорт изменит маршруты движения в четверг и пятницу

Источник: Actualitati.md

Об этом сообщила примэрия муниципия Кишинев, отметив, что на данном участке будут проходить работы по по очистке и вырубке деревьев. Профильные службы планируют очистить 58 деревьев и вырубить 2 больных дерева, которые утратили эстетическую привлекательность. Во время работ дорожное движение, в том числе общественного транспорта, на этом участке будет закрыто. Последний будет перенаправлен следующим образом.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ.

7, 11, 16 и 25 с улицы Митрополит Г. Бэнулеску Бодони по улицам Алексей Матеевич, Александр Пушкин и далее по установленным маршрутам. 30 с бульвара Штефан чел Маре по улицам Василе Александри, Александр Пушкин, Штефан чел Маре и далее по установленному маршруту.

АВТОБУСЫ.

20, 26 с улицы Митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони по улицам Михаил Когэлничану, Александр Пушкин и далее по установленным маршрутам.

МИКРОАВТОБУСЫ.