В Воронеже под новые скверы и парки отвели семь земельных участков

Общая площадь участков, отводимых под создание парков и скверов, составляет 6,9 тыс. кв. м. Раньше на улицах 9 Января, 284с, Максима Горького, 16, Коммунаров, 54, Острогожская, 38 и 39, Пирогова, 23, Корейская, 4 и 4а располагались аварийный жилые дома. Поскольку эти участки не вошли в программу развития застроенных территорий, их решили отнести к территориальной зоне Р1 — озелененных территорий общего пользования.