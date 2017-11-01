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18:11 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже под новые скверы и парки отвели семь земельных участков

В Воронеже под создание новых парков и скверов отвели семь земельных участков. Соответствующие изменения в генеральный план города и правила землепользования и застройки внесли на очередном заседании городской думы в среду, 1 ноября.

Источник: Вести - Воронеж

Общая площадь участков, отводимых под создание парков и скверов, составляет 6,9 тыс. кв. м. Раньше на улицах 9 Января, 284с, Максима Горького, 16, Коммунаров, 54, Острогожская, 38 и 39, Пирогова, 23, Корейская, 4 и 4а располагались аварийный жилые дома. Поскольку эти участки не вошли в программу развития застроенных территорий, их решили отнести к территориальной зоне Р1 — озелененных территорий общего пользования.

Мэрия взяла на себя обязательства по обустройству парков и скверов за счет бюджетных средств, рассказал заместитель председателя постоянной комиссии по градостроительной деятельности и земельным отношениям гордумы Артем Рымарь.

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