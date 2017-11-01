В Ростовской области суд вынес приговор 14 «черным риелторам»

Источник: РИА Новости

«Все 14 человек признаны виновными и осуждены к реальному лишению свободы сроками от 3 до 13 лет в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов», — пояснила Сухарева.

Она добавила, что организатор преступного сообщества Николай Акперов приговорен к 13 годам и 2 месяцам исправительной колонии строгого режима. Подсудимых признали виновными в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, а также в подделке документов.

Суд установил, что группа преступников на протяжении двух лет действовала на территории Ростова-на-Дону и Батайска. Они находили бесхозные объекты (квартиры, дома, бесхозные участки), собственники которых либо умерли, либо еще не вступили в наследство. По версии следствия, подсудимые с помощью поддельных решений судов оформляли договор купли продажи от лица владельцев недвижимости на своих подельников.

После этого они регистрировали право собственности на подставных лиц и продавали недвижимое имущество ничего не подозревающим гражданам. Вырученные деньги подсудимые делили между собой.