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18:57 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области суд вынес приговор 14 «черным риелторам»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Батайский городской суд Ростовской области приговорил 14 «черных» риелторов, незаконно завладевавших домами, квартирами и земельными участками умерших граждан, к лишению свободы на сроки от 3 до 13 лет, сообщила журналистам представитель областной прокуратуры Оксана Сухарева.

Источник: РИА Новости

«Все 14 человек признаны виновными и осуждены к реальному лишению свободы сроками от 3 до 13 лет в исправительных колониях общего, строгого и особого режимов», — пояснила Сухарева.

Она добавила, что организатор преступного сообщества Николай Акперов приговорен к 13 годам и 2 месяцам исправительной колонии строгого режима. Подсудимых признали виновными в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, а также в подделке документов.

Суд установил, что группа преступников на протяжении двух лет действовала на территории Ростова-на-Дону и Батайска. Они находили бесхозные объекты (квартиры, дома, бесхозные участки), собственники которых либо умерли, либо еще не вступили в наследство. По версии следствия, подсудимые с помощью поддельных решений судов оформляли договор купли продажи от лица владельцев недвижимости на своих подельников.

После этого они регистрировали право собственности на подставных лиц и продавали недвижимое имущество ничего не подозревающим гражданам. Вырученные деньги подсудимые делили между собой.

Задержали «черных» риелторов два года назад после их попытки продать принадлежащий муниципалитету участок земли за 49 миллионов рублей.

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 В Ростовской области суд вынес приговор 14 'черным риелторам'
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