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20:52 (мск), источник: "Российская газета"

Уроженец Южного Урала в 64 года стал звездой банджи-джампинга

С Михаилом Пановым мы побеседовали после его возвращения из Африки, куда спортсмен-любитель отправился, чтобы совершить ночное восхождение на Килиманджаро. Однако, как выяснилось, горы — далеко не главное увлечение экстремала. На Килиманджаро Михаил водрузил знамя банджи-джампинга и сочинского Скайпарка, где он впервые занялся экзотическим видом спорта, влюбившись в него с первого… прыжка.

Банджи-джампинг — «шаг в бездну», прыжок с большой высоты с привязанным к ногам эластичным канатом. Новозеландец Эй Джей Хаккетт подсмотрел это невероятное упражнение во время путешествия по островам Святой Троицы (Большой Барьерный риф). Там аборигены специально ставят вышки, с которых прыгают вниз головой, привязав к ногам обычную лиану. Соблюдение такого ритуала сулит племени хороший урожай батата (сладкого картофеля).

Идея свободного падения настолько вдохновила путешественника, что он вместе с другими экстремалами несколько лет рассчитывал необходимые для падения с высоты параметры эластичного каната и сделал аттракцион практически безопасным для жизни. Однако решиться на прыжок способен далеко не каждый.

— Меня давно подмывало сделать это, — вспоминает Михаил Панов. — Но, с кем бы я ни поделился мечтой, все говорили: «Да посмотри в паспорте, сколько тебе лет, еще позвоночник повредишь или сердце не выдержит!» А потом один из близких товарищей сказал: «А что мечтать? Просто поезжай и сделай!» Восьмого марта прошлого года я решился. Девятого уже был в Сочи, в Скайпарке. Поднявшись на мост, посмотрел вниз и чуть было не повернул назад, но потом собрался и сделал шаг вперед. Ощущение от прыжка оказалось настолько сильным, что я тут же прыгнул еще раз. И с тех пор не понимаю, как я раньше без этого жил.

По словам Панова, прыжок с 200-метровой высоты длится всего семь секунд. В последние две-три секунды скорость свободного падения достигает 200 километров в час. Человек испытывает и огромные перегрузки, и совершенно непередаваемое ощущение полета.

— Для меня это совершенно новое измерение страха и непреодолимое желание его победить. К такому невозможно привыкнуть, что и кто бы ни говорил. Но после прыжка ты начинаешь совершенно по-другому смотреть на мир: каждой клеточкой организма понимать природу, любить жизнь, саму возможность находиться среди этой красоты, видеть рядом близких тебе людей.

После пережитого драйва Панов задался целью побывать на всех самых известных в мире площадках банджи-джампинга. А покорение высот начал с мирового рекорда по непрерывным прыжкам. Уже в апреле прошлого года экстремал в течение одного часа прыгнул с моста сочинского Скайпарка десять раз подряд, а в июле нынешнего улучшил свой результат еще на один прыжок.

— После каждого падения у меня проверяют давление и пульс, — рассказал Михаил. — Все-таки очень большая нагрузка. Но после 10 прыжков у меня оказались такие же показатели, как после первого. Тренеры шутят, что моему здоровью могли бы позавидовать космонавты.

Выносливости Панова есть объяснение. Уроженец Озерска Челябинской области уже много лет живет в Подмосковье — работает управдомом в частном домовладении. За это время он не только сохранил, но и укрепил уральскую закалку, ведет активный образ жизни, занимается йогой и скандинавской ходьбой — за неделю проходит пешком от 45 до 75 километров — и при этом еще работает.

— Просто в какой-то момент я почувствовал, что здоровье сдает, — начались проблемы с желудком, недомогания, — пояснил Михаил. — И тогда я решил: кроме меня самого о моем самочувствии никто не позаботится. Бросил вредные привычки, перешел на раздельное питание и занялся спортом. А теперь с высоты своих лет советую молодежи: вставайте с диванов, выбрасывайте пиво и чипсы, на свете есть столько интересного!

По словам любителя острых ощущений, возраст — это только цифры в паспорте. Разъезжая по миру и покоряя все новые площадки банджи-джампинга, пенсионер о годах почти не вспоминает. В экстремальных видах спорта возрастные границы между людьми стираются. Они чувствуют себя одной командой, все общаются на равных. В любой стране находятся единомышленники, с которыми всегда есть о чем поговорить.

За последний год Панов дважды побывал в Швейцарии, Австрии, Китае и Африке. Прыгал с небоскребов, мостов и плотин, усложняя и совершенствуя собственный стиль. В июне «для сравнения впечатлений» совершил прыжок с парашютом с высоты четырех тысяч метров в Москве. Но Михаил остается верен банджи-джампингу. Перелеты, конечно, влетают в копеечку, но он о расходах не жалеет.

— Кто-то копит деньги, чтобы поменять автомобиль или купить дачу, а я трачу свои накопления на… другое качество жизни, — улыбается спортсмен. — Можно дожить до ста и закончить свои дни под капельницей, под наблюдением сиделок и высокооплачиваемых врачей. А я хочу провести остаток лет ярко и полноценно — доказать, что после 60 лет жизнь только начинается!

Прыжок в жерло вулкана

Необычными достижениями российского энтузиаста уже заинтересовались составители Книги рекордов Гиннесса. А в апреле прошлого года состоялось «историческое знакомство» Панова с основателем банджи-джампинга Эй Джей Хаккеттом, который решил лично посмотреть на россиянина, установившего рекорд по непрерывным прыжкам в самой старшей возрастной категории.

Однако останавливаться на достигнутом Панов не собирается и на 65-летие хочет сделать себе подарок — прыжок в жерло действующего вулкана Вильяррика в Чили. Банджи-джампинг там проводится с вертолета, зависшего над жерлом на 200-метровой высоте. Нижняя точка прыжка находится всего в 30−40 метрах от кипящей лавы.

— Есть еще столько мест на белом свете, где я всегда хотел и обязательно постараюсь побывать, — говорит Михаил Панов. — Вот бы посмотрели на это те, кто покручивал пальцем у виска, когда я начинал свои занятия спортом! Но, к сожалению, многих из них уже нет в живых…

Дневник экстремала.

• 9 марта 2016 года — первый прыжок в Скайпарке Сочи с высоты 207 метров;.

• 10 сентября 2016 года — Швейцария, прыжки с плотины Верзаска высотой 220 метров;.

• 11 ноября 2016 года — Китай, прыжки с башни Макао Тауер высотой 233 метра;.

• 21 января 2017 года — ЮАР, прыжки с моста Блукранс высотой 216 метров;.

• 6 апреля 2017 года — мировой рекорд по непрерывным прыжкам с высоты 207 метров;.

• 12 апреля — знакомство с основателем банджи-джампинга новозеландцем Эй Джей Хаккеттом;.

• 13 мая 2017 года — Австрия, прыжки с моста Европа-Брюкке высотой 192 метра;.

• 6 июня 2017 года — Швейцария, прыжки с моста Ниос высотой 190 метров;.

• 18 июня 2017 года — Россия, прыжок с парашютом с высоты четыре тысячи метров;.

7—9 июля 2017 года — участие в фестивале банджи-джампинга в Сочи;.

• 10 сентября 2017 года — Танзания, восхождение на Килиманджаро.

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