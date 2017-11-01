Уроженец Южного Урала в 64 года стал звездой банджи-джампинга
С Михаилом Пановым мы побеседовали после его возвращения из Африки, куда
С Михаилом Пановым мы побеседовали после его возвращения из Африки, куда
Идея свободного падения настолько вдохновила путешественника, что он вместе с другими экстремалами несколько лет рассчитывал необходимые для падения с высоты параметры эластичного каната и сделал аттракцион практически безопасным для жизни. Однако решиться на прыжок способен далеко не каждый.
— Меня давно подмывало сделать это, — вспоминает Михаил Панов. — Но, с кем бы я ни поделился мечтой, все говорили: «Да посмотри в паспорте, сколько тебе лет, еще позвоночник повредишь или сердце не выдержит!» А потом один из близких товарищей сказал: «А что мечтать? Просто поезжай и сделай!» Восьмого марта прошлого года я решился. Девятого уже был в Сочи, в Скайпарке. Поднявшись на мост, посмотрел вниз и чуть было не повернул назад, но потом собрался и сделал шаг вперед. Ощущение от прыжка оказалось настолько сильным, что я тут же прыгнул еще раз. И с тех пор не понимаю, как я раньше без этого жил.
По словам Панова, прыжок с 200-метровой высоты длится всего семь секунд. В последние
— Для меня это совершенно новое измерение страха и непреодолимое желание его победить. К такому невозможно привыкнуть, что и кто бы ни говорил. Но после прыжка ты начинаешь совершенно
После пережитого драйва Панов задался целью побывать на всех самых известных в мире площадках
— После каждого падения у меня проверяют давление и пульс, — рассказал Михаил. —
Выносливости Панова есть объяснение. Уроженец Озерска Челябинской области уже много лет живет в Подмосковье — работает управдомом в частном домовладении. За это время он не только сохранил, но и укрепил уральскую закалку, ведет активный образ жизни, занимается йогой и скандинавской ходьбой — за неделю проходит пешком от 45 до 75 километров — и при этом еще работает.
— Просто в
По словам любителя острых ощущений, возраст — это только цифры в паспорте. Разъезжая по миру и покоряя все новые площадки
За последний год Панов дважды побывал в Швейцарии, Австрии, Китае и Африке. Прыгал с небоскребов, мостов и плотин, усложняя и совершенствуя собственный стиль. В июне «для сравнения впечатлений» совершил прыжок с парашютом с высоты четырех тысяч метров в Москве. Но Михаил остается верен
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Прыжок в жерло вулкана
Необычными достижениями российского энтузиаста уже заинтересовались составители Книги рекордов Гиннесса. А в апреле прошлого года состоялось «историческое знакомство» Панова с основателем
Однако останавливаться на достигнутом Панов не собирается и на 65-летие хочет сделать себе подарок — прыжок в жерло действующего вулкана Вильяррика в Чили.
— Есть еще столько мест на белом свете, где я всегда хотел и обязательно постараюсь побывать, — говорит Михаил Панов. — Вот бы посмотрели на это те, кто покручивал пальцем у виска, когда я начинал свои занятия спортом! Но, к сожалению, многих из них уже нет в живых…
Дневник экстремала.
• 9 марта 2016 года — первый прыжок в Скайпарке Сочи с высоты 207 метров;.
• 10 сентября 2016 года — Швейцария, прыжки с плотины Верзаска высотой 220 метров;.
• 11 ноября 2016 года — Китай, прыжки с башни Макао Тауер высотой 233 метра;.
• 21 января 2017 года — ЮАР, прыжки с моста Блукранс высотой 216 метров;.
• 6 апреля 2017 года — мировой рекорд по непрерывным прыжкам с высоты 207 метров;.
• 12 апреля — знакомство с основателем
• 13 мая 2017 года — Австрия, прыжки с моста
• 6 июня 2017 года — Швейцария, прыжки с моста Ниос высотой 190 метров;.
• 18 июня 2017 года — Россия, прыжок с парашютом с высоты четыре тысячи метров;.
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• 10 сентября 2017 года — Танзания, восхождение на Килиманджаро.