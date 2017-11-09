Топ-7 travel-аккаунтов в инстаграме, на которые надо подписаться
Playboy составил список лучших
Playboy составил список лучших
Если вы находитесь в постоянном поиске новых мест, чтобы провести там предстоящий уикенд или просто получаете удовольствие от фотографии из разных уголков нашей планеты, эта подборка для вас.
7. @muradosmann
Фотопроект «Следуй за мной» наверняка не раз попадался вам на глаза. Его автор — Мурад Османн, креативный фотограф и продюсер из Дагестана. За руку по всей планете нас ведет его девушка, по имени Наталья.
6. @chrisburkard
Калифорниец Крис Беркард в 19 лет настолько был неравнодушен к серфингу, что бросил работу и решил посвятить жизнь съемкам любимого вида спорта. Однако одним серфингом дело не ограничилось. Особенность кадров Криса в том, что он снимает в диких, неизведанных и зачастую опасных районах.
5. @fosterhunting
Фостер осуществил мечту многих офисных работников. В один день он просто ушел с работы, купил старенький Volkswagen и начал путешествовать. Он выбрался из душного мегаполиса и открыл для себя новые горизонты. От других путешественников Фостера отличает его проект — дом на дереве. Он самостоятельно строил жилище более года и даже написал о своих трудах книгу «Дом — там, где вы припарковались».
4. @colerise
Коул Райс —
3. @raskalov
Виталий Раскалов — знаменитый фотограф, блогер и руфер из Москвы. К 20 годам он покорил сотни высотных зданий по всему миру — от Кельнского собора, до пирамиды Хеопса. Часто рискуя жизнью и свободой, он иронично называет себя «все еще живой Раскалов». И действительно, если посмотреть на его снимки, невольно задаешь себе вопрос: как этот парень все еще жив?!
2. @doyoutravel
Бывший уборщик и помощница зубного врача в один день решили отправиться в бесконечное путешествие, полностью изменив свою жизнь. Несмотря на достаточно скромный образ жизни, Джек и Лорен нашли средства для своих первых перелетов. Ну, а теперь пара зарабатывает более 9 млн долларов в месяц (благодаря своему инстаграму) и тратит эти деньги на путешествия.
1. @saraunderwood
Великолепная Сара Джин Андервуд — не только одна из наших самых любимых девушек Playboy, но еще и профессиональная фотомодель, актриса и высококлассный игрок в покер.
Впервые Сара Джин появилась в американском журнале Playboy в октябре 2005 года, затем была Playmate месяца в июле 2006 года и Playmate года в 2007. Сейчас она путешествует по миру и ведет более чем горячий