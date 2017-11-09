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17:36 (мск), источник: Playboy

Топ-7 travel-аккаунтов в инстаграме, на которые надо подписаться

Playboy составил список лучших travel-аккаунтов, на которые просто необходимо подписаться.

Если вы находитесь в постоянном поиске новых мест, чтобы провести там предстоящий уикенд или просто получаете удовольствие от фотографии из разных уголков нашей планеты, эта подборка для вас.

7. @muradosmann

Фотопроект «Следуй за мной» наверняка не раз попадался вам на глаза. Его автор — Мурад Османн, креативный фотограф и продюсер из Дагестана. За руку по всей планете нас ведет его девушка, по имени Наталья.

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6. @chrisburkard

Калифорниец Крис Беркард в 19 лет настолько был неравнодушен к серфингу, что бросил работу и решил посвятить жизнь съемкам любимого вида спорта. Однако одним серфингом дело не ограничилось. Особенность кадров Криса в том, что он снимает в диких, неизведанных и зачастую опасных районах.

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5. @fosterhunting

Фостер осуществил мечту многих офисных работников. В один день он просто ушел с работы, купил старенький Volkswagen и начал путешествовать. Он выбрался из душного мегаполиса и открыл для себя новые горизонты. От других путешественников Фостера отличает его проект — дом на дереве. Он самостоятельно строил жилище более года и даже написал о своих трудах книгу «Дом — там, где вы припарковались».

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4. @colerise

Коул Райс — пилот-любитель и заодно фотограф. Он летает по всему миру и делает по-настоящему захватывающие фотографии для таких изданий как National Geographic и Harley-Davidson. Пейзажиста влечет природа, ее возможность всегда быть разной, но одинаково притягательной. Кстати, по мнению Коула пейзаж становится интереснее и выразительнее, когда в кадре появляется человек.

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3. @raskalov

Виталий Раскалов — знаменитый фотограф, блогер и руфер из Москвы. К 20 годам он покорил сотни высотных зданий по всему миру — от Кельнского собора, до пирамиды Хеопса. Часто рискуя жизнью и свободой, он иронично называет себя «все еще живой Раскалов». И действительно, если посмотреть на его снимки, невольно задаешь себе вопрос: как этот парень все еще жив?!

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2. @doyoutravel

Бывший уборщик и помощница зубного врача в один день решили отправиться в бесконечное путешествие, полностью изменив свою жизнь. Несмотря на достаточно скромный образ жизни, Джек и Лорен нашли средства для своих первых перелетов. Ну, а теперь пара зарабатывает более 9 млн долларов в месяц (благодаря своему инстаграму) и тратит эти деньги на путешествия.

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1. @saraunderwood

Великолепная Сара Джин Андервуд — не только одна из наших самых любимых девушек Playboy, но еще и профессиональная фотомодель, актриса и высококлассный игрок в покер.

Впервые Сара Джин появилась в американском журнале Playboy в октябре 2005 года, затем была Playmate месяца в июле 2006 года и Playmate года в 2007. Сейчас она путешествует по миру и ведет более чем горячий travel-аккаунт, на который все наши читатели должны срочным образом подписаться.

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