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20:50 (мск), источник: АиФ Челябинск

Николетта, Авдотья, Петро и Родомир родились на Южном Урале в октябре

Осенью южноуральцы больше женятся, чем разводятся.

Источник: AP 2017

Госкомитет ЗАГС Челябинской области составил рейтинг редких имён, которые челябинские родители выбрали своим детям.

Самыми редкими именами челябинских девочек в октябре стали: Николетта, Сандра, Авдотья, Севара, Магдалена, Григорина, Княгиня, Любава, Владимира, Аделина. Мальчиков реже всего называли Петро, Родомир, Савва, Тигран, Спартак, Добрыня, Клим, Кристиан, Архип, Остап. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в ЗАГСе Челябинской области.

Рейтинг самых популярных детских имён к минувший месяц не изменился. Чаще всего в свидетельство о рождении сотрудники загса вписывали имена Виктория, София, Елизавета, Мария, Анна, Дарья, Арина, Вероника, Ева, Анастасия, Артём, Александр, Михаил, Матвей, Иван, Дмитрий, Максим, Илья, Никита и Кирилл. При этом 175 южноуральцев решились сменить имя в этом месяце.

Кроме того, госкомитет ЗАГС Челябинской области, установил, что за данный период в регионе родилось — 3538 детей, а умерло 3960 человек. А вот разводов осенью в Челябинской области случилось меньше, чем свадеб: 1792 против 1358. Тридцать детей в Челябинской области в октябре нашли кров и новых родителей.

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