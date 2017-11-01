Николетта, Авдотья, Петро и Родомир родились на Южном Урале в октябре
Осенью южноуральцы больше женятся, чем разводятся.
Осенью южноуральцы больше женятся, чем разводятся.
Госкомитет ЗАГС Челябинской области составил рейтинг редких имён, которые челябинские родители выбрали своим детям.
Самыми редкими именами челябинских девочек в октябре стали: Николетта, Сандра, Авдотья, Севара, Магдалена, Григорина, Княгиня, Любава, Владимира, Аделина. Мальчиков реже всего называли Петро, Родомир, Савва, Тигран, Спартак, Добрыня, Клим, Кристиан, Архип, Остап. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в ЗАГСе Челябинской области.
Рейтинг самых популярных детских имён к минувший месяц не изменился. Чаще всего в свидетельство о рождении сотрудники загса вписывали имена Виктория, София, Елизавета, Мария, Анна, Дарья, Арина, Вероника, Ева, Анастасия, Артём, Александр, Михаил, Матвей, Иван, Дмитрий, Максим, Илья, Никита и Кирилл. При этом 175 южноуральцев решились сменить имя в этом месяце.
Кроме того, госкомитет ЗАГС Челябинской области, установил, что за данный период в регионе родилось — 3538 детей, а умерло 3960 человек. А вот разводов осенью в Челябинской области случилось меньше, чем свадеб: 1792 против 1358. Тридцать детей в Челябинской области в октябре нашли кров и новых родителей.