Николетта, Авдотья, Петро и Родомир родились на Южном Урале в октябре

Источник: AP 2017

Госкомитет ЗАГС Челябинской области составил рейтинг редких имён, которые челябинские родители выбрали своим детям.

Самыми редкими именами челябинских девочек в октябре стали: Николетта, Сандра, Авдотья, Севара, Магдалена, Григорина, Княгиня, Любава, Владимира, Аделина. Мальчиков реже всего называли Петро, Родомир, Савва, Тигран, Спартак, Добрыня, Клим, Кристиан, Архип, Остап. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в ЗАГСе Челябинской области.

Рейтинг самых популярных детских имён к минувший месяц не изменился. Чаще всего в свидетельство о рождении сотрудники загса вписывали имена Виктория, София, Елизавета, Мария, Анна, Дарья, Арина, Вероника, Ева, Анастасия, Артём, Александр, Михаил, Матвей, Иван, Дмитрий, Максим, Илья, Никита и Кирилл. При этом 175 южноуральцев решились сменить имя в этом месяце.